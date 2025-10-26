שבוע אחרי השוד הדרמטי במוזיאון הלובר בפריז, כלי התקשורת בצרפת דיווחו כי שניים מהשודדים האחראים לפריצה נעצרו כשניסו לעלות על טיסה בשדה התעופה שרל דה-גול

שבוע אחרי השוד הדרמטי במוזיאון הלובר בפריז, כלי התקשורת בצרפת דיווחו הבוקר (ראשון) כי שניים מתוך ארבעת השודדים האחראים לפריצה נעצרו. המעצרים מגיעים אחרי מצוד נרחב של המשטרה אחרי האחראים לגניבת התכשיטים ההיסטוריים של נפוליאון ורעייתו.

לפי הדיווח בעיתון "לה פריזיאן", שני השודדים נעצרו אמש בנמל התעופה שרל דה-גול בפריז, כאשר הם ניסו לעלות על טיסה לאלג'יריה. במשטרה תיארו את החשודים שנעצרו כגברים בשנות ה-30 לחייהם, תושבי הפרבר סן-דני מצפון לפריז, והם הועברו כעת לחקירה.

כזכור, השוד החריג התרחש ביום ראשון האחרון, כאשר קבוצת שודדים פרצה למתחם בשעות הבוקר וגנבה תכשיטים של נפוליאון בונפרטה ורעייתו ג'וזפין שהוצגו שם. במשטרה העריכו שהשוד – שנמשך 7 דקות בלבד – אורגן על ידי כנופיית פשע מאורגנת, כשנשיא צרפת עמנואל מקרון התחייב כי "כל המאמצים מושקעים כדי לאתר את הגנבים ולהחזיר את הפריטים שהם לקחו".

מחקירת האירוע עולה כי הגנבים נכנסו לבניין דרך אזור שבו מבוצעים שיפוצים, וניצלו מעלית משא כדי להגיע ישירות ל"גלריית אפולו" – שם הם שברו את חלונות המיצגים וגנבו תשעה פרטים מהאוסף התכשיטים ההיסטורי, בשווי של כ-88 מיליון יורו. אחד הפריטים – כתר שהכיל אלפי יהלומים – הופל וניזוק בזמן שהשודדים נמלטו מהאזור. בעקבות השוד, המוזיאון המפורסם נסגר למבקרים במשך 3 ימים, ונפתח מחדש ביום רביעי האחרון.