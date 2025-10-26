בהובלת פיקוד הצפון ובסיוע חיל האוויר, צה"ל חיסל את מפקד כוח רדואן מחמד אכרם ערביה בדרום לבנון, לאחר שקידם שיקום תשתיות טרור והפר את ההבנות מול ישראל

ברקע הדיווח על ההחלטה של חיזבאללה להגיב לכל פעולה של ישראל בלבנון, אתמול (שבת), צה"ל תקף וחיסל את מחמד אכרם ערביה, מפקד בכוח המיוחד של ׳כוח רדואן׳ בארגון הטרור חיזבאללה, במרחב אל־קליעה שבדרום לבנון. החיסול בוצע בהובלת פיקוד הצפון ובאמצעות מטוסי חיל האוויר.

על פי דובר צה"ל, בתקופה האחרונה ערביה היה מעורב בקידום ניסיונות לשיקום יכולות הלחימה של חיזבאללה, וסייע בהקמת תשתיות טרור חדשות במסגרת מאמצי ההתעצמות של הארגון בדרום לבנון.

בצה"ל ציינו כי פעולותיו של המחבל מהוות הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון. עוד נמסר כי צה״ל ימשיך לפעול בנחישות להסרת כל איום על מדינת ישראל ולפגיעה בכל גורם המעורב בפעילות טרור נגד אזרחיה.