שורד השבי מתן אנגרסט, יוצא להגנתו של איש העסקים שי גראוכר, שנוהג לתעד את הרגעים בהם הוא מעניק מתנות לשורדי השבי: "מכיר אותך מקרוב, תמשיך לעשות חסדים"

בעקבות הביקורת שנשמעה כלפי איש העסקים שי גראוכר, על כך שהוא נוהג להצטלם עם שורדי השבי ולתעד את המתנות שהוא נותן להם, מתן אנגרסט, ששוחרר לאחרונה מהשבי, יוצא להגנתו של גראוכר.

אנגרסט פרסם בחשבון האינסטגרם שלו: "שי גראוכר, כמי שמכיר אותך מקרוב; תמשיך לעשות ומצוות חסדים לנפגעי ה-7 באוקטובר ומשפחותיהם".

כאמור, הפרשן הפוליטי עמית סגל, יצא נגד התופעה בה תורמים מצטלמים עם שורדי שבי עם המתנות שהם העניקו להם, ואומר כי זה מנוגד לכל המושג של צדקה ומתן בסתר.

תחת הכותרת "גילוי נאות", כתב סגל: "אינני יכול לשאת עוד את התמונות של כל מיני נדבנים מצטלמים ליד שורדי שבי עם המתנות שארגנו להם ומפיצים את התמונה לתקשורת".

הוא הסביר: "הפורמט של מתן בסתר הוא שזה נעשה בסתר. הפורמט של צדקה הוא שמטרתה היא להיטיב את מצבו של המקבל ולא את דימויו הציבורי של הנותן. זה דוחה כל כך, די".