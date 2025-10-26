09:56

שורד השבי מגיב לסערה: "מכיר אותך מקרוב"

09:32

רשת שלפה שפן מנצח; ערוץ 14 נשאר מאחור

08:27

בתוך חודש וחצי: החולה השישית שנפטרה מחצבת

08:06

המועמדת שקראה לישראל "מדינת טרור" נבחרה לנשיאת אירלנד

07:47

האתגר אחרי עזה: הברחות הרחפנים בגבול ישראל-מצרים עולים מדרגה

07:29

הרכבים התהפכו ועלו באש: 2 הרוגים בתאונה ליד אשדוד

07:19

בנט תוקף: "רק שלטון כושל מפחד להתמודד מולי"

07:08

למרות האיום של טראמפ: חמאס שוב לא מסר גופות חללים

23:04

טראמפ: חמאס חייב להחזיר את הגופות, נראה מה יעשו בתוך 48 שעות

21:43

טראמפ עם אמיר קטאר: "הכוח הבינלאומי יכנס לעזה בקרוב"

21:43

סמוטריץ' תוקף: "למה מה שמותר למטה המשפחות אסור לימין"

21:36

מאמן חדש, יכולת ישנה: מכבי חיפה שוב עושה בושות

21:05

להורדה בחינם: ספר הלכה חדש על התקן תוך רחמי (לנשואים בלבד)

20:29

תקיפה ממוקדת בעזה: מחבל שתכנן לפגוע בחיילי צה"ל חוסל

20:22

בגיל 59: מגיש הרדיו עופר נחשון הלך לעולמו

20:03

בעקבות הנתון המדאיג: ההנחיה החדשה של שר הביטחון לצה"ל

19:42

תחקיר בריטי חושף: החיים החדשים של המחבלים ששוחררו בעסקה

19:40

שעון חורף 2025: כך תהיו בטוחים שהטלפון יעבור לשעון חורף

19:26

אחרי שבוע חריג; זה מה שיקרה השבוע: תחזית מזג אוויר

19:10

אנרכיסטים לצד הפורעים: מתיישבים הותקפו באלות ואבנים בבנימין

