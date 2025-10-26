נתוני הרייטינג של אמש מציגים תמונה ברורה וחד משמעית על הרגלי הצפייה של הישראלים בחדשות ובשידורי הפריים-טיים.
בגזרת החדשות; מהדורת חדשות 12 הובילה את המהדורות המרכזיות עם נתון של 12.5%. אחריה בפער משמעותי ניצבה מהדורת חדשות 13 עם 4.9%, ואילו חדשות 14 רשמה 4.4%. חדשות 11 של כאן הגיעה ל-3.9%, ואת סוף הרשימה סגרה מהדורת i24News עם 0.8%.
את רצועת הפריים-טיים ניצחה תוכנית "מאסטר שף" בקשת 12 עם 15.6%. רשת 13 הגיעה למקום השני עם תוכנית "ווארט" שרשמה 10.3%. "הפטריוטים" בערוץ 14 השיגה 7.7%, ו"שיר אחד" בכאן 11 קיבלה 2.5%.
גם בשעות הלילה המאוחרות שמרה קשת 12 על ההובלה, כאשר התוכנית "אברי ושרקי" רשמה 7.7%. "הצינור" ברשת 13 הגיעה ל-4.7%. חדשות הלילה של ערוץ 14 קיבלה 3.1%, ואת הרצועה סגרה "הזירה" בכאן 11 עם 0.9%.
