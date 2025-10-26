פעוטה כבת שנתיים נפטרה הלילה כתוצאה מסיבוכי מחלת החצבת בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. זוהי החולה השישית שנפטרה מהמחלה בחודש וחצי האחרונים.

מחלת החצבת ממשיכה לגבות קורבנות: הלילה נפטרה בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים תינוקת נוספת שחלתה במחלה. מבית החולים נמסר כי החולה, פעוטה כבת שנתיים, הגיעה לבית החולים לפני כעשרה ימים ומאז אושפזה במצב קשה. היא חוברה למכונת אקמו – מכונת הנשמת לב-ריאה, אך כאמור הרופאים נאלצו לקבוע את מותה במהלך השעות האחרונות.

עוד באותו נושא התינוק הנוסף שנפטר מחצבת – פעוט לא מחוסן מירושלים 21:10 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

מאז התפרצות המחלה נפטרו 8 חולים, כולם בני פחות משנתיים וחצי, כאשר רק בחודש וחצי האחרונים נפטרו ששה פעוטות ממנה. יש לציין כי כלל הילדים לא היו מחוסנים.

בשבוע שעבר הודיע משרד הבריאות כי חלה עליה בהתחסנות מפני חצבת במגזר החרדי. על פי הנתונים של משרד הבריאות כפי שהובאו באתר YNET, מאז חודש ספטמבר, ובהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה, חלה בירושלים עלייה של 500% במתן החיסונים, ובבית שמש נרשמה עלייה חדה אף יותר של 630%. לנוכח נתונים אלו, הכיסוי החיסוני של מנה ראשונה (בין הגילים שנה עד שש) נגד חצבת בירושלים עלה מ-77% ל-83% ובבית שמש מ-72% ל-82%.

שיעור ההתחסנות הארצי למנת החיסון הראשונה עומד כיום על 89% – נתון שמעיד על שיפור אך עדיין נמוך מהיעד הנדרש לכיסוי חיסוני מלא של 95%.