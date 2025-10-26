ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיב להצעת החוק נגדו וטען כי "רק שלטון כושל שעסוק בשרידות אישית ופוליטית, מפחד להתמודד מולי. לכן הוא מנסה להעביר חוק אנטי-דמוקרטי ופרסונלי שנועד לבלום אותי מלרוץ"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיב להצעת החוק שתעלה היום (ראשון) בוועדת שרים לחקיקה, האוסרת למעשה עליו לגייס כספים למפלגתו החדשה "בנט 2026". בדבריו תקף את ההצעה שמהווה לדבריו חקיקה פרסונלית נגדו.

"רק שלטון כושל שעסוק בשרידות אישית ופוליטית, מפחד להתמודד מולי. לכן הוא מנסה להעביר חוק אנטי-דמוקרטי ופרסונלי שנועד לבלום אותי מלרוץ ומהמדינה להתקדם לאיחוי ושיקום" אמר בנט. "זה לא יעזור. החוק לא חוקתי וייפסל מיד. אנחנו ננצח, נאחד את העם, ונשקם את ישראל".

כאמור, הצעת החוק של ח"כ אביחי בוארון שתידון היום בוועדת שרים לחקיקה תקבע כי הקמת מפלגה חדשה לא תאפשר להימנע מתשלום חובות של מפלגה קודמת. ההצעה למעשה תמנע מבנט וכן מראש מפלגת "המילואימניקים" יועז הנדל לגייס כספים למפלגות שלהם, ותחייב את בנט לכסות קודם כל את החובות של מפלגת ימינה – שכיום עבר לידי איילת שקד – לפני שיוכל להשתמש בכספים למפלגתו החדשה.