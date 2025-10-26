ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיב להצעת החוק שתעלה היום (ראשון) בוועדת שרים לחקיקה, האוסרת למעשה עליו לגייס כספים למפלגתו החדשה "בנט 2026". בדבריו תקף את ההצעה שמהווה לדבריו חקיקה פרסונלית נגדו.
"רק שלטון כושל שעסוק בשרידות אישית ופוליטית, מפחד להתמודד מולי. לכן הוא מנסה להעביר חוק אנטי-דמוקרטי ופרסונלי שנועד לבלום אותי מלרוץ ומהמדינה להתקדם לאיחוי ושיקום" אמר בנט. "זה לא יעזור. החוק לא חוקתי וייפסל מיד. אנחנו ננצח, נאחד את העם, ונשקם את ישראל".
כאמור, הצעת החוק של ח"כ אביחי בוארון שתידון היום בוועדת שרים לחקיקה תקבע כי הקמת מפלגה חדשה לא תאפשר להימנע מתשלום חובות של מפלגה קודמת. ההצעה למעשה תמנע מבנט וכן מראש מפלגת "המילואימניקים" יועז הנדל לגייס כספים למפלגות שלהם, ותחייב את בנט לכסות קודם כל את החובות של מפלגת ימינה – שכיום עבר לידי איילת שקד – לפני שיוכל להשתמש בכספים למפלגתו החדשה.
אבי
אבי
אדם שלכך 6מנטים ימין מדבר הוא ישר חוב גדול במפלה הקודמת גדול אומר זה כלום ישבבבשקט ליצן07:23 26.10.2025
סש
סש
בעד חוק בנט . מצד שני , בזמן בחירות כול מפלגה שרוצה לרוץ לכנסת שתכסה את חובותיה בתוספת ריבית . הכסף שייך לעם ישראל ולא לחברי הכנסת . בנט הוא נוכל...
בעד חוק בנט . מצד שני , בזמן בחירות כול מפלגה שרוצה לרוץ לכנסת שתכסה את חובותיה בתוספת ריבית . הכסף שייך לעם ישראל ולא לחברי הכנסת . בנט הוא נוכל קטן שמנסה עי שינוי שם מפלגה לפני כיסוי חובותיו . תחזיר את הכסף ותתחיב להחזיר בעתיד .המשך 07:40 26.10.2025
ישעיהו
ישעיהו
שברת. תשלם....07:36 26.10.2025
המוט יה הסמאלנית
המוט יה הסמאלנית
שקרןבנט הגנב קודם שיחזיר כספים שחייב ואחר כך שישנה שם פעם גנב תמיד גנב07:43 26.10.2025
רון
רון
חיי בדמיונות בחלום לא הייתי מצביע לו! ליצן קרקס07:41 26.10.2025
מקווה שיפורסם
עזוב שלטון כושל או לא... באיזו זכות אתה מבקש לגלגל לציבור את חובותיך? השלטון כושל.. זה מקנה לך את הזכות לגלגל את חובותיך אל האזרחים? ולמה בגדת בציבור בוחריך והקמת ממשלה שאינה...
מקווה שיפורסם
עזוב שלטון כושל או לא... באיזו זכות אתה מבקש לגלגל לציבור את חובותיך? השלטון כושל.. זה מקנה לך את הזכות לגלגל את חובותיך אל האזרחים? ולמה בגדת בציבור בוחריך והקמת ממשלה שאינה ימנית. לא נשכח זאת!!!!המשך 07:50 26.10.2025
רון
רון
ליצן קרקס07:44 26.10.2025
נורי שאלשיק
נורי שאלשיק
בנט השקרן וגנב הקולות השאיר אחריו שביל חובות ועכשיו הוא רוצה שעם ישראל ימשיך לשלם על התחמנות הפוליטית השקרנית שלו קודם שישלם חובות כמו כולם אין גבול לחוצפתו של השקרן07:29 26.10.2025
שיר כהן
שיר כהן
בנט קודם כל יושרה אח''כ פוליטיקה היהירות שלך ושכרון הכוח שלך עולה לך ביוקר לא חשוב לך העם התורה והארץ חשוב לך להיות ראש ממשלה תתבייש08:02 26.10.2025
ציקי
ציקי
בנט לא מתייחס לעצם העניין אלא בוחר לתקוף. חוק פשוט והגיוני שלא מונע ממנו להתמודד. תשלם מה שאתה חייב ואז תשיג עוד כספים ותתמודד.07:55 26.10.2025
