בפעם השנייה ברציפות, חמאס שוב לא שחרר הלילה גופות של חללים חטופים – זאת למרות האיום של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נגדם: "קשה להגיע לחלק מהגופות, אך אחרות ניתן להחזיר כבר עכשיו. נראה מה הם יעשו ב־48 השעות הקרובות"

ממשיכים להפר את ההסכם: למרות האיום של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, חמאס שוב לא שחרר הלילה (בין שבת לראשון) גופות של חללים חטופים, ביום השני ברציפות. כזכור, גם בערב שבת וגם במוצאי שבת דווח כי בישראל נערכים לקבל גופות של שני חללים חטופים, אך בשני המקרים ארגון הטרור לא עשה זאת.

ברצועת עזה מוחזקים כעת 13 חטופים חללים, בהם 9-8 שבמערכת הביטחון מעריכים שחמאס יודע את מיקומם. ראש צוות המו"מ של חמאס, חליל אל ח'יה, טען בראיון לרשת אל-ג'זירה כי צוותים ואנשי הארגון ייכנסו היום לאזורים חדשים ברצועה על מנת לאתר חלק מהחללים החטופים.

במקביל, חבר הלשכה המדינית של חמאס בחו"ל, מוסא אבו מרזוק, טען כי " קשה יהיה למסור את כל גופות החללים החטופים הישראלים, וקשה למצוא אותן בפעימה אחת. הדבר יכול לקחת לא רק שבועות אלא חודשים, וייתכן שחלק מגופות החללים לא יימצאו".

כזכור, אמש טראמפ התייחס לעיכובים בהחזרת גופות החללים החטופים שנותרו ברצועת עזה ואיים כי חמאס יצטרך להתחיל להשיב במהירות את הגופות שנותרו בידו. "יש לנו שלום חזק מאוד במזרח התיכון, ואני מאמין שיש לו סיכוי טוב להיות נצחי" אמר טראמפ בפוסט שכתב ברשת החברתית שלו, Truth Social. "חמאס יצטרך להתחיל להחזיר במהירות את גופות החטופים שנהרגו, כולל שני אמריקנים, אחרת המדינות האחרות המעורבות בשלום הגדול הזה ינקטו פעולה".

טראמפ הוסיף כי "קשה להגיע לחלק מהגופות, אך אחרות ניתן להחזיר כבר עכשיו, ומאיזושהי סיבה הם אינם עושים זאת. אולי זה קשור לפירוז שלהם, אבל כשאמרתי שיחס הוגן יינתן לשני הצדדים, זה חל רק אם הם עומדים בהתחייבויות שלהם." בסיום הפוסט הציב טארמפ דד-ליין וכתב: "נראה מה הם יעשו ב־48 השעות הקרובות. אני עוקב אחר כך מקרוב מאוד".