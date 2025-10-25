ברקע עיכוב מסירת הגופות על ידי ארגון הטרור, טראמפ מודיע כי חמאס חייב להתחיל להחזיר במהירות את הגופות שיש בידיו "אני עוקב אחר זה מאוד"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס בפוסט שהעלה לרשת החברתית שלו לעיכובים בהחזרת גופות החללים החטופים שנותרו ברצועת עזה.

"יש לנו שלום חזק מאוד במזרח התיכון, ואני מאמין שיש לו סיכוי טוב להיות נצחי. חמאס יצטרך להתחיל להחזיר במהירות את גופות החטופים שנהרגו, כולל שני אמריקנים, אחרת המדינות האחרות המעורבות בשלום הגדול הזה ינקטו פעולה."

טראמפ הוסיף כי "קשה להגיע לחלק מהגופות, אך אחרות ניתן להחזיר כבר עכשיו, ומאיזושהי סיבה הם אינם עושים זאת. אולי זה קשור לפירוז שלהם, אבל כשאמרתי שיחס הוגן יינתן לשני הצדדים, זה חל רק אם הם עומדים בהתחייבויות שלהם."

בסיום הפוסט הציב טארמפ דד-ליין וכתב: "נראה מה הם יעשו ב־48 השעות הקרובות. אני עוקב אחר כך מקרוב מאוד".

במקביל לדבריו של טראמפ, התראיין בכיר חמאס בחו"ל, מוסא אבו מרזוק לרשת אלג'זירה ואמר: "אני כבר אמרתי בעבר שתהיה בעיה עם נושא החללים החטופים. זה לא יקח שבועות, זה עלול לקחת חודשים".