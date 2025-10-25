ברק בכר הוחלף אבל היכולת נשארה. מכבי חיפה סיימה את המשחק מול עירוני טבריה בתיקו 1:1 משער בדקה ה-96. חיפה לא ניצחה כבר 5 משחקים ברצף

מכבי חיפה ממשיכה לעשות בושות. גם עם המאמן חדש-ישן על הקווים, ברק בכר, הירוקים מחיפה הוציאו נקודה אחת בלבד מעירוני טבריה והמשיכו רצף של 5 משחקים ללא ניצחון.

במחצית הראשונה הירוקים עלו ליתרון משער של סטיוארט אחרי קרן, וגם במשחק הזה לא הצליחו להבקיע שער שדה. האחרון הובקע במחזור השני.

במחצית השנייה, חיפה שלטה יותר במרכז השדה אבל לא תרגמה את היתרון לשערים. טבריה יצאה להתקפות ונבלמה פעם על ידי ההגנה ופעם על ידי השוער, ובדקה האחרונה של תוספת הזמן חדידה הבקיע בנגיחה מקרוב אחרי התקפת מעבר של הכחולים מטבריה.

משחק הבכורה של בכר ומפגש קצוות: מה מצפה לנו במחזור השמיני?

ברק בכר ראה קבוצה אנמית, שלא מצליחה לדרוס קבוצות חלשות ממנה, והוא יצטרך הרבה יותר כדי שחיפה תחזור לאיים על הליגה.

במשחק נוסף בית"ר ירושלים חזרה מפיגור וניצחה את הפועל חיפה 3:2 ובכך עלתה זמנית למקום השני, כשהיא נקודה אחרי הפועל באר שבע שבראש הטבלה עם משחק חסר, ולפני מכבי ת"א עם שני משחקים חסרים.