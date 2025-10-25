נחשון החל את דרכו בתחנת קולך השלום, עבר לרשת ג', משם לרשות השידור וכלה בתאגיד השידור הישראלי – כאן 11 "איש לבבי, נעים הליכות ומענטש אמיתי"

מגיש הרדיו המיתולוגי ואיש השידור הציבורי, עופר נחשון, הלך הערב (מוצ"ש) לעולמו והוא בן 59.

בהודעה שפרסם תאגיד השידור נכתב: "נחשון היה משדרני המוזיקה הפופולארית הבולטים בשנות ה-90 ומזוהה בעיקר עם שידורי רשת ג׳, ועד לאחרונה היה מהקולות הוותיקים והמזוהים עם מהדורת החדשות של כאן רשת ב."

"נחשון הגיש, בין היתר, מצעדי פזמונים ברשת ג' וחתום על הבאתה של מוזיקת פופ ודאנס בינלאומית לכל בית בישראל ועל גילוי אמנים ולהיטים ישראלים גדולים. בין היתר היה נחשון מי שהביא את דנה אינטרנשיונל לרדיו, מה שהפך אותה לזמרת מיינסטרים ישראלית."

"עופר נחשון החל את דרכו בתחנת "קול השלום" של אייבי נתן. בשנת 1991 עבר לרשת ג' והגיש בה את התוכנית הפופולארית "קופסת הלהיטים", כמן כן הגיש את המצעד הלועזי השבועי והמצעד השנתי ועוד שורת תוכניות מוזיקה רבות, בהן גם תוכניות בתחנת 88fm."

"במשך שנים, הגיש את תוצאות הניקוד בתחרות האירוויזיון, כמו גם את הניקוד האחרון שהוגש מטעמה של רשות השידור טרם סגירתה."

"עם הקמת תאגיד השידור הישראלי עבר עופר נחשון לשדר בכאן גימל, והצטרף גם לחדר החדשות של כאן רשת ב, עד לפרישתו בשנה שעברה."

כאן גימל וכאן 88 ישדרו הלילה ומחר שורת תוכניות לזכרו של עופר נחשון: הערב תשודר בכאן 88 התוכנית ״דיבור חדיש״ שיגיש קובי מנורה לזכרו של עופר נחשון, ובכאן גימל נשדר ריאיון מיוחד שנתן עופר נחשון למאיה אלקלומברה בינואר האחרון.

לי-אור אברבך, סמנכ״ל הרדיו בכאן: ״הרדיו הישראלי איבד היום אייקון. קולו של עופר נחשון ליווה את ההתבגרות של כולנו, והיה זה שלימד אותנו להכיר מוזיקה, לרקוד לצליליה ולאהוב אותה. הוא היה אדם ידען באופן בלתי רגיל, שנון וחד ועם זאת גם הייתה בו ביישנות וצניעות. מוזיקאים רבים חבים לו את הקריירה שלהם, והוא יחסר לכולנו״.

גל ברגר, מנהל כאן חדשות ברשת ב': "עופר היה קריין מעולה ואיש לבבי, מדהים, נעים הליכות ומענטש אמיתי. קולו חסר בתחנה וגם בגלי האתר. אנו משתתפים עמוקות בצער המשפחה".

יהי זכרו ברוך.