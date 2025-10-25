שר הביטחון ישראל כ"ץ הורה לצה"ל להציב את נושא הריסת מנהרות חמאס כמשימה המרכזית בשטח הצהוב הנמצא בשליטתה של ישראל

לאחר פרסום הנתון המדאיג לפיו למעלה משישים אחוזים ממנהרות חמאס עדיין פעילות, שר החוץ ישראל כ"ץ הנחה את צה"ל להציב את הריסת המנהרות כמשימה מרכזית.

בהודעה שפרסם כ"ץ כתב: "פירוז עזה באמצעות הריסת מנהרות הטרור של חמאס, לצד פירוק חמאס מנשקו, הם בראייתי היעד האסטרטגי החשוב ביותר למימוש הניצחון בעזה."

"המשימה הערכית הדחופה ביותר היא כמובן השבת כל החטופים החללים הביתה ונעשה הכל כדי לממש את המשימה הקדושה והחשובה הזאת."

"משימת העל האסטרטגית למימוש הניצחון הגדול שהשיגו לוחמי צה"ל הגיבורים מול מחבלי החמאס בעזה היא פירוז עזה באמצעות הריסה מוחלטת של מנהרות הטרור ש-60% מהן עדיין קיימות – לצד פירוק החמאס מנשקו."

"הנחיתי את צה"ל להציב את נושא הריסת המנהרות כמשימה המרכזית כעת בשטח הצהוב הנמצא בשליטתנו, לצד ההגנה על החיילים והיישובים – וזאת במקביל לשיח שאנחנו מקיימים עם נציגי ארה"ב, מסגן הנשיא ושרי החוץ והמלחמה, דרך שליחי נשיא ארה"ב ועד מפקדי סנטקום על חשיבות וקריטיות הנושא, ועל הצורך שלהם לממש את תוכנית הנשיא טראמפ ולמצוא את הדרך לטיפול יסודי בפירוק והריסת כל מנהרות הטרור ביתרת השטח הנתון לאחריותם, לצד פירוק נשקו של חמאס."