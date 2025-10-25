במוצאי השבת נעבור לשעון חורף, ובמקום לקום לבוקר מבולבל ולתהות אם הסמארטפון שלנו טרח לזוז שעה אחורה או עדיין תקוע בשעון קיץ, צפו במדריך הפשוט להזיז את השעון ידנית ואפילו למנוע מעצמנו להפסיד שעת שינה

במוצאי השבת הקרובה, תעבור מדינת ישראל לשעון חורף כשבשעה 2:00 יוזזו מחוגי השעון שעה אחת אחורה לשעה 1:00. למרות שברוב ימי השנה אנו סומכים על הסמארטפון שלנו, נותנים לו לנווט לנו את הדרך ולשמור על התמונות של היקרים שלנו, כשמדובר בעוד שעת שינה עדיף לא להסתכן ולסמוך על פלאי הטכנולוגיה אלא לעשות מעשה ולפעול, ויפה שעה אחת קודם.

לכן מה שאנו מציעים לכם כדי שחלילה לא תפספסו את שעת השינה בגלל תקלה במכשיר הסמארטפון שלכם, היא לעשות את מעבר השעונים באופן יזום וידני בלי לסמוך על העדכונים האוטומטיים, עליהם נחזור לסמוך רגע אחרי שנעביר את השעון.

אז איך עושים את זה?

שינוי השעה באנדרואיד

היכנסו לתפריט ההגדרות (Settings)> חפשו ברשימה את אפשרות "תאריך ושעה" (Date and Time)> בטלו את אפשרות "תאריך ושעה אוטומטיים" (Automatic Date and Time)> ולסיום בחרו את אזור הזמן הנכון ואז כוונו שעה קדימה.

מאחר שיש גרסאות שונות לאנדרואיד, התפריטים שונים מעט אחד מהשני. לכן אם אתם לא מצאתם את תפריט עדכון התאריך והשעה, חפשו את "אפשרויות נוספות" בתפריט וכנראה תמצאו שם את השעון והתאריך.

שינוי השעה באייפון

היכנסו לתפריט ההגדרות (Settings)> בחרו באפשרות "כללי" (General)> מבין האפשרויות המוצגות לחצו על "תאריך ושעה" (Date & Time) > כבו את המתג של "כיוון אוטומטי" (Set Automatically)> ולסיום בחרו באזור הזמן הנכון וכוונו ידנית את השעה קדימה.