תחקיר עיתון "דיילי מייל" חושף: יותר מ־150 מחבלים ששוחררו בעסקת טראמפ מתגוררים במלון חמישה כוכבים בקהיר, לצד תיירים מערביים שלא מודעים לזהותם

תחקיר שפורסם היום (שבת) בעיתון הבריטי דיילי מייל חושף מראות מפתיעים ומדאיגים במיוחד: יותר מ-150 מחבלים בכירים ששוחררו מישראל במסגרת עסקת שחרור החטופים מתגוררים כיום במלון חמישה כוכבים בקהיר, לצד תיירים מערביים שאינם מודעים לזהות המסוכנת של האורחים הסמוכים להם.

לפי הדיווח, מדובר בחלק מאותם 250 אסירים ביטחוניים פלסטינים שהיו כלואים בישראל, רבים מהם נשפטו למאסרי עולם על מעשי רצח, חטיפה וטרור. שחרורם היה אחד הסעיפים השנויים ביותר במחלוקת ב"תוכנית 20 הנקודות" של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שהובילה להפסקת האש ולהחזרת 20 החטופים הישראלים האחרונים.

מתוך כלל המשוחררים, 154 מהמחבלים נחשבו למסוכנים מדי מכדי לשוב ליהודה ושומרון או לעזה, ולכן הועברו למצרים, שם הם מתאכסנים במלון היוקרה Renaissance Cairo Mirage City Hotel, השייך לרשת Marriott, הכולל ספא, בריכה, חדר כושר ומסעדות יוקרתיות.

העיתונאים הבריטים ששהו במלון undercover תיעדו את אותם טרוריסטים "מבלים לצד תיירים ששוטפים שמש", כלשון הכתבה.

בין הדמויות שזוהו במלון נמצאים:

מחמוד עיסא (57) – מייסד יחידת העילית "101" של גדודי עז א-דין אל-קסאם, זרוע הטרור של חמאס, המתמחה בחטיפות.

עז א-דין אל-חממרא (47) – חבר דאעש לשעבר שגייס מחבלים מתאבדים ותכנן חטיפות מטוסים.

סמיר אבו נימה (64) – אחראי לשורת פיגועי אוטובוסים קטלניים בישראל.

אסמאעיל חמדאן (57) – חוטף ומחבל בכיר.

יוסוף דאוד (39) – רוצח שנידון למאסר עולם.

לפי הדיווח, המלון ממשיך לקבל אורחים מערביים, ובהם משפחות ותיירים מאירופה, שאינם מודעים לכך שהם חולקים בריכה וחדר אוכל עם טרוריסטים מורשעים.

גורמים ישראלים וביטחוניים מזהירים כי מדובר ב"פצצה מתקתקת". פרופ’ אנתוני גליס מאוניברסיטת בקינגהאם התריע: “אלה אויבים מושבעים של המערב. אם מאפשרים להם להתאגד יחד – אתה מקים צבא טרור חדש בגלות. זה עלול להפוך לחיזבאללה 2.0.”

קצין מודיעין ישראלי לשעבר, המכונה גיא ס׳, הוסיף: “אין עליהם מגבלות תנועה. הם יכולים לטוס לאירופה, לגייס כספים מתומכים תמימים, ולחדש קשרים עם חמאס בגדה ובעזה. מדובר באיום ממשי.”

לדברי דיילי מייל, חלק מהמחבלים צפויים בקרוב לעבור למדינות נוספות, בהן קטאר, טורקיה ותוניסיה, שם יגישו בקשות למעמד תושבות, ככל הנראה בפיקוח הדוק של שירותי הביטחון המקומיים.

דובר מטעם לשכת ראש ממשלת ישראל הגיב לתחקיר ואמר: “האנשים האלה הם רוצחים שדם חפים על ידיהם. ישראל שחררה אותם לא מתוך רצון לגמול רע, אלא מתוך קדושת ערך חיי אדם. זה מחיר מר, אך כזה שעמנו שילם שוב ושוב כדי להשיב את בניו הביתה.”

רשת מלונות Marriott לא הגיבה לפניות העיתון.