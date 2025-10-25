עמית סגל, יוצא נגד התופעה בה תורמים מצטלמים עם שורדי שבי עם המתנות שהם העניקו להם: "זה ההיפך מצדקה ומתן בסתר"

הפרשן הפוליטי עמית סגל, יוצא נגד התופעה בה תורמים מצטלמים עם שורדי שבי עם המתנות שהם העניקו להם, ואומר כי זה מנוגד לכל המושג של צדקה ומתן בסתר.

תחת הכותרת "גילוי נאות", כתב סגל: "אינני יכול לשאת עוד את התמונות של כל מיני נדבנים מצטלמים ליד שורדי שבי עם המתנות שארגנו להם ומפיצים את התמונה לתקשורת".

הוא הסביר: "הפורמט של מתן בסתר הוא שזה נעשה בסתר. הפורמט של צדקה הוא שמטרתה היא להיטיב את מצבו של המקבל ולא את דימויו הציבורי של הנותן. זה דוחה כל כך, די".