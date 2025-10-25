הפרשן הפוליטי עמית סגל, יוצא נגד התופעה בה תורמים מצטלמים עם שורדי שבי עם המתנות שהם העניקו להם, ואומר כי זה מנוגד לכל המושג של צדקה ומתן בסתר.
תחת הכותרת "גילוי נאות", כתב סגל: "אינני יכול לשאת עוד את התמונות של כל מיני נדבנים מצטלמים ליד שורדי שבי עם המתנות שארגנו להם ומפיצים את התמונה לתקשורת".
הוא הסביר: "הפורמט של מתן בסתר הוא שזה נעשה בסתר. הפורמט של צדקה הוא שמטרתה היא להיטיב את מצבו של המקבל ולא את דימויו הציבורי של הנותן. זה דוחה כל כך, די".
מה דעתך בנושא?
רננה
זה דוחה כמה כסף הולך לאדם המתגורר בהתנחליות PER CAPITA בהשוואה לנכים, נזקקים וקשישים. שלא נדבר על עלויות הביטחון של עשרות מיליוני ש"ח עבור התנחליות עם מעט תושבים. זו גניבה לאור יום....
זה דוחה כמה כסף הולך לאדם המתגורר בהתנחליות PER CAPITA בהשוואה לנכים, נזקקים וקשישים. שלא נדבר על עלויות הביטחון של עשרות מיליוני ש"ח עבור התנחליות עם מעט תושבים. זו גניבה לאור יום. והמתחלים בטוחים במטרתם הנעלה. גנבתם כסף לאור יום (לא בסתר) מנכים, נזקקים וקשישים ונתתם לצעירים לסבסד את הווילות שהם. פיכס. מתנחלים דוחים.המשך 19:29 25.10.2025
משה
בתגובה ל: רננה
ראינו מה קרה במקום שפינו משם יהודים, הסיבה שהטבח לא קרה גם בכפר סבא רעננה ראש העין ועוד זה בגלל אותם אלה שאת מדברת עליהם בכפיות טובה. ואפרופו כספי מדינה לא שמעתי ממך מילה על כל נושא הקרקעות של הקיבוצים, שמשמשים לאנשים פרטיים. אבל כבר אמרו חכמנו, כל הפוסל...19:36 25.10.2025
יוסף גבאי
אין זה מטעם צדקה או מתן בסתר, כי כסף לא חסר לשורדי השבי....... הם נותנים נטו כדי להראות שאנחנו איתם, לחזק אותם ןלהרבות אהבה ואחווה בעם ישראל.19:29 25.10.2025
