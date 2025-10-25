בישראל מקווים כי למרות שאינו עומד בהסכם, ארגון הטרור חמאס ישחרר הלילה שני ארונות חללים אך לדברי גורם ביטחוני שום דבר אינו בטוח

למרות ההיערכויות בישראל לקבלת שני חללים במהלך השבת, ארגון הטרור ממשיך להפר את ההסכם ולא מסר את הארונות.

כזכור, בערב שבת דווח כי בישראל נערכים לקבל בליל שבת שני גופות חללים חטופים נוספים מידי ארגון הטרור חמאס. במקביל משאיות הסיוע ממשיכות להיכנס לרצועה.

על פי גורם ישראלי, ישנה תקווה והערכה כי בלילה הקרוב ישחרר ארגון הטרור שני ארונות של חטופים חללים, אך שחרור זה עדיין לא סופי וייתכן כי לא יקרה וחמאס ימשיך לגרור רגליים.

ברצועת עזה מוחזקים כעת 13 חטופים חללים, בהם 9-8 שבמערכת הביטחון מעריכים שחמאס יודע את מיקומם.

במהלך השבת נפגש שר החוץ האמריקני מרקו רוביו עם משפחות החטופים וחזר על מחויבותה של ארצות הברית לקיום ומימוש ההסכם והבטיח כי ארצו תמשיך ללחוץ על חמאס.