שר הביטחון כ"ץ חשף את הנתונים לסגן הנשיא ג'יי-די ואנס: "הריסת המנהרות – המשימה המרכזית בפירוז הרצועה"; בצה"ל ממשיכים בפעילות גם במהלך הפסקת האש

שר הביטחון ישראל כ"ץ חשף בפגישה שקיים עם סגן נשיא ארצות הברית, ג׳יי-די ואנס, כי מעל ל-60 אחוז מתשתית המנהרות של חמאס נותרה שלמה, זאת כמעט שנתיים לאחר פרוץ המלחמה בעזה.

הנתון המדאיג, שנחשף אמש ב"אולפן שישי", מצביע על כך שצה״ל הצליח להשמיד עד כה פחות מ־40% מהמנהרות, חלקן עדיין פעילות גם בשטח שבו שולט צה"ל כיום.

לדברי גורמים ביטחוניים, חלק מהמוצאים שדרכם פועלים מחבלי חמאס ממוקמים משני צדדיו של הקו הצהוב, כלומר גם באזורים שבשליטה ישראלית. אחת מאותן מנהרות שימשה בשבוע שעבר את המחבלים שביצעו את הפיגוע שבו נהרגו רס"ן יניב קולא וסמ"ר איתי יעבץ, בעת פעילות של כוחות הנח"ל באזור רפיח.

“הריסת המנהרות היא המשימה החשובה ביותר בפירוז עזה, בהתאם לתוכנית טראמפ,” אמר כ"ץ לואנס, “צריך להיערך למבצע רחב ומקיף שיביא לסיום מוחלט של איום זה.” הוא הוסיף כי “עלינו להחזיר את כל החטופים והחללים, לחסל את תשתית הטרור, ולהבטיח שחמאס לא יחזור לשלטון ברצועה”.

בצה"ל מדגישים כי גם בזמן הפסקת האש הנוכחית, ממשיכות פעולות הנדסיות להשמדת מנהרות ברחבי הרצועה. פיצוצים שנשמעו בימים האחרונים בעוטף עזה נובעים מאותן פעולות, המתבצעות לפי ההסכם הביטחוני הקיים.

גורמי ביטחון העריכו כבר לפני כחצי שנה כי רק כרבע מהמערכת התת-קרקעית של חמאס חוסלה עד כה, כאשר מספר רב של מנהרות הברחה ממצרים לעזה ממשיך לשמש להעברת נשק וציוד צבאי. הסירוב הישראלי לסגת מציר פילדלפי נובע בחלקו מחשש להעמקת נתיבי ההברחה – אך מומחים מזהירים כי שליטה בציר בלבד אינה מונעת חפירות מתחתיו.