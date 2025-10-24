כוחות צה"ל תקפו במרחב נבטיה שבדרום לבנון וחיסלו את המחבל עבאס חסן כרכי, ששימש כמפקד הלוגיסטיקה של מפקדת 'חזית הדרום' בחיזבאללה

חיסול נוסף בלבנון: דובר צה"ל אישר כי כלי טיס של חיל האוויר תקפו מוקדם יותר היום (שישי) במרחב נבטיה שבדרום לבנון, כשבתקיפה חוסל המחבל עבאס חסן כרכי – אשר שימש כמפקד הלוגיסטיקה של מפקדת 'חזית הדרום' בחיזבאללה.

צפו בתיעוד מרגעי החיסול:

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: דובר צה"ל)

בצה"ל אמרו כי כרכי הוביל וקידם בתקופה האחרונה תהליכי שיקום של יכולות הלחימה של ארגון הטרור, וכן סייע בניסיונות שיקום של תשתיות טרור שהושמדו במהלך המלחמה – ובדגש במהלך מבצע "חיצי הצפון" מדרום לנהר הליטני. בנוסף, המחבל שימש כאחראי על שיקום בניית הכוח של הארגון וניהול העברות ואחסון אמצעי לחימה בדרום לבנון. כמו כן, במהלך השנים האחרונות הוא מילא שורת תפקידים בחיזבאללה.

עוד באותו נושא גל תקיפות בדרום לבנון: צה"ל השמיד מחסן אמל"ח של חיזבאללה 20:46 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

"פעולותיו של המחבל היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון" נמסר. "צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל".