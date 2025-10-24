יותר משנתיים אחרי שהפסיקה את הטיסות לארץ בעקבות המלחמה, חברת התעופה האמריקנית "אמריקן איירליינס" הודיעה כי תחדש את הטיסות מניו יורק לתל אביב במרץ הקרוב

השמיים ממשיכים להיפתח: יותר משנתיים אחרי שהפסיקה את הטיסות הישירות לישראל בעקבות המלחמה בעזה, חברת התעופה האמריקנית "אמריקן איירליינס" הודיעה היום (שישי) כי היא תחזור להפעיל את קו הטיסות מניו יורק לתל אביב החל מחודש מרץ הקרוב.

לפי הדיווח בחדשות 12, ההחלטה של חברת התעופה מגיעה לאחר בקשת שרת התחבורה מירי רגב, שנפגשה עם בכירי אמריקן איירליינס בארה"ב. עוד דווח כי לאחר חזרת הטיסות לניו יורק, בחברה גם בוחנים אפשרות להוסיף בעתיד קו חדש מישראל ללוס אנג'לס.

אמריקן איירליינס תהיה חברת התעופה השלישית מארה"ב שחוזרת להפעיל טיסות לישראל, אחרי שבקיץ האחרון חברת "יונייטד איירליינס" הייתה היחידה שעשתה זאת. בתחילת ספטמבר חברת "דלתא איירליינס" חידשה גם כן את הטיסות לארץ.