שורד השבי עמרי מירן פרסם סרטון ראשון בו התייחס לשחרורו מעזה ומבית החולים, והודה לתומכיו: "במהלך השבי, מה שהחזיק אותי היה לדמיין את הדברים הכי פשוטים בחיים ועם בנותיי. בזכותכם זה הפך למציאות"

שבוע וחצי אחרי שחרורו, שורד השבי עמרי מירן פרסם היום (שישי) סרטון ראשון בו הודה לציבור על המאבק לשחרור החטופים והתייחס לחזרתו הביתה אחרי שנתיים בשבי החמאס.

"חזרתי לארץ, לחיים, וגיליתי שכולם מכירים אותי. אני אומנם לא מכיר כל אחת ואחד מכם, אבל ראיתי אתכם. קיבלתי הצצות קטנות למאבק שניהלתם עבורי ועבור יתר החטופים" אמר. "ראיתי אתכם עומדים שבוע אחר שבוע בכיכר, בצמתים, בכל הארץ, ועל כך עם ישראל – תודה ענקית".

שורד השבי עמרי מירן במסר ראשון: "ראיתי אתכם עומדים שבוע אחר שבוע בכל הארץ, ועל כך – תודה ענקית. מתכוון לעשות כל שביכולתי כדי להשלים את המשימה עד השבת החטוף האחרון"

"אין לי מילים לתאר עד כמה אני אוהב אתכם ומעריך אתכם על כך שלא ויתרתם עלינו" הוסיף. "במהלך השבי, מה שהחזיק אותי היה לדמיין את הדברים הכי פשוטים בחיים ועם בנותיי – לשחק איתן, לטפל בהן, לנשום אותן. בזכותכם זה הפך למציאות, קיבלתי את אשתי ובנותיי בחזרה, וחזרנו להיות משפחה שלמה".

"אני מעוניין להודות תודה ענקית ללוחמי צה"ל בסדיר ובמילואים וליתר הלוחמים בכוחות הביטחון. למרות הכאב והטרגדיה הנוראית – אני גאה בצבא שלנו, בלוחמיו ובמפקדיו" סיכם. "אני מתכוון לעשות כל שביכולתי כדי להשלים את המשימה – עד השבתו של החטוף האחרון. מניסיוני, אסור שאף משפחה תמשיך לחיות באי ודאות שכזה. ושוב תודה ענקית, אני בבית החצי זמני שלנו בכרמים, חופשי ונושם אוויר עם משפחתי האהובה. אני מודע לכך שהדרך עדיין ארוכה לשיקום, בנייה מחדש והבראה – ויחד עם זאת יודע שיהיה טוב, טוב מאוד".