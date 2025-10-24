2 בתי כנסת באוקראינה נפגעו תוך יממה בתקיפות רוסיות: טיל רוסי פגע בבית הכנסת של העיר חרסון, וכטב"ם התפוצץ סמוך לבית הכנסת הגדול בשכונת פודול בקייב. בנס לא נרשמו נפגעים בגוף בשתי התקיפות

נזקי המלחמה לקהילה היהודית באוקראינה: טיל רוסי פגע אמש (חמישי) בבית הכנסת של העיר חרסון, כשהוא גרם לנזק כבד לאולם התפילה ולמשרדו של רב העיר ושליח חב"ד, הרב יוסף וולף. הרב יצא מהמשרד מספר דקות לפני כן כדי לקבוע מזוזה בביתו של אחד מחברי הקהילה היהודית בעיר – ובכך חייו ניצלו.

לדברי הרב וולף, התקרית הייתה "רגע של השגחה פרטית גלויה. הקירות רעדו, והיכל התפילה, לב הקהילה נהרס כליל. אבל רוחנו לא תישבר. אנו נחזק את הקהילה ונשקם את בית הכנסת כדי שהתפילות ימשיכו להישמע בו, בעזרת ה’".

עוד באותו נושא המלחמה באוקראינה נמשכת: פוטין שבר את כל הכלים מול טראמפ 20:12 | יאיר אמר 1 0 😀 👏

זו לא הפעם הראשונה שבה בית הכנסת בחרסון נפגע מהתקיפות הרוסיות. כזכור, רק לפני כשבועיים פגעה רקטה שהייתה חלק מטיל מצרר בגג ובקיר חיצוני של בית הכנסת וגרמה לנזק. בנוסף, לפני כ-4 חודשים ניצל הרב לאחר שכטב"ם רוסי פגע במכוניתו וגרם לה לנזק.

במקביל, כטב"ם רוסי התפוצץ סמוך לבית הכנסת הגדול בשכונת פודול שבלב קייב, כשהפיצוץ גרם לפגיעות ברכוש. רב בית הכנסת, הרב אברומי בלייך, סיפר כי "נגרם לבית הכנסת מבחוץ ובפנים. חלונות נופצו, ויטראז'ים ניזוקו ודלתות נקרעו".

"העולם צריך לגנות בחריפות ולשים סוף לטרור הרוסי. בחצי שנה האחרונה נפגעו בתי כנסת, בתי עלמין ומוסדות חינוך יהודיים – ייתכן שבחלק מהמקרים במכוון" אמר הרב מאיר סטמבלר, יו"ר הקהילות היהודית באוקראינה. "עד כה ברוך ה' בכל הפעמים זה הסתיים בניסים ללא נפגעים, אבל בפעם הבאה זה עלול להגמר בטבח בבית כנסת חלילה. אנו תפילה לשלום ולגאולה בארץ הקודש וכאן באוקראינה".