מזכיר המדינה האמריקאי מרקו רוביו הגיע היום (שישי) למפקדה הבינלאומית לניהול עזה בקריית גת. רוביו מסר הודעה לתקשורת בה אמר: "עוד לא סיימנו לגבש את רשימת המדינות שינהלו את עזה, אולם הכוח הזה צריך להיות כזה שיהיה מקובל על ישראל".

מתוך דבריו: "עוד לא סיימנו לגבש את רשימת המדינות, לא אחשוף אותה אך יש מדינות רבות שרוצות לקחת חלק בכוח משימה זה, אולם יש לסגור פערים רבים שיש לעבוד עליהם כמו מה המנדט של הכוח, מהו הכוח הזה, מה הסמכות שלו, מי יהיה אחראי עליו, מה מקורות המימון שלו. הפרטים צריכים להתברר עדי שהמדינות המשתתפות ידעו על מה הן חתומות. אולם הכוח הזה צריך להיות כזה שיהיה מקובל על ישראל". בנוסף אמר על הרש"פ: "היא זקוקה לרפורמה, עוד לא נקבע אם תמלא כל תפקיד בעזה".

עוד באותו נושא נתניהו לרוביו: "עדיין עומדים בפנינו אתגרים ביטחוניים".

על הריבונות ביו"ש אמר: "ההצבעה בכנסת על סיפוח להבנתי נועדה להביך את נתניהו. סיפוח יכול לאיים על המשך ההסכם, הרבה מדינות המעורבות בהסכם יתנגדו לכך. אך לא אתערב בפוליטיקה הפנימית של ישראל". מזכיר המדינה התייחס גם לאונר"א כשהודיע שהיא לא תהיה חלק ממאמץ הסיוע ההומניטרי משום שהיא תמכה בחמאס.

אמש ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש רוביו לאחר פגישתם השניים מסרו הצהרה. ראש הממשלה אמר: "אנחנו ניצבים בפני ימים גורליים. אנחנו רוצים לקדם שלום, ועדיין עומדים בפנינו אתגרים ביטחוניים".

דבריו המלאים של נתניהו: "מזכיר המדינה, מרקו, ברוך שובך לירושלים. זאת הייתה סדרה של ביקורים נפלאים. תחילה, הנשיא טראמפ ביקר בכנסת, אירוע שייכתב בדברי הימים שלנו. לאחר מכן, סגן הנשיא הגיע אתמול, ואתה הגעת היום. זהו סימן של שותפות וידידות. הייתם ידידים נהדרים של ישראל. עתה, אנחנו ניצבים בפני ימים גורליים. אנחנו רוצים לקדם שלום, ועדיין עומדים בפנינו אתגרים ביטחוניים, אבל אני חושב שנוכל לעבוד יחד, ועל ידי כך להתייצב בפני האתגרים ולנצל את ההזדמנויות, שמשניהם יש הרבה. ברוך הבא".