הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים הבוקר (שישי) בירור פיקודי עם מפקד המכללות, אלוף דן נוימן, בעקבות סיור למידה של קורס פיקוד ומטה שהתקיים בתחילת ספטמבר, במהלכו נפגשו חניכי הקורס עם שר האסירים הפלסטיני לשעבר. הרמטכ״ל הנחה את האלוף לבצע תחקיר מעמיק על קיום השיחה שלא אושרה והדגיש כי הוא רואה את הנושא בחומרה.
ביום שלישי הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים הערכת מצב מטכ"לית בפיקוד המרכז עם מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, מפקד אוגדת יהודה ושומרון, תת-אלוף קובי הלר ומפקדים נוספים במטה הכללי בצה"ל, שב"כ ומג"ב.
לאחר מכן, הרמטכ"ל קיים שיח פתוח עם מפקדי החטיבות באוגדת יהודה ושומרון. זמיר הביע את הערכתו כלפי מפקדי החטיבות על פיקודם לאורך המלחמה ובתקופת החגים המורכבת ושיבח את אנשי המילואים שהתייצבו ולחמו לאורך השנתיים האחרונות.
מאיה
מה??? זה אמיתי??? מה קורה בצבא? מה קורה לדרג הפיקודי?? למצות את הדין עם המטומטם שאחראי לזה!!!13:33 24.10.2025
רס״ן בדימוס
בושה. פשוט בושה. את מר אלוף יש להוריד לשרגתמטוראימולזרוק לאלף עזאזל.13:49 24.10.2025
הכל ברור
בוגר תוכנית המנהיגות הבכירה של קרן וקסנר ובעל תואר ראשון מאונ' רייכמן. זהו.14:01 24.10.2025
