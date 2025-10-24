זמיר, קיים בירור פיקודי עם מפקד המכללות, אלוף דן נוימן, בעקבות פגישה של קורס פיקוד ומטה עם שר האסירים הפלסטיני לשעבר

הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים הבוקר (שישי) בירור פיקודי עם מפקד המכללות, אלוף דן נוימן, בעקבות סיור למידה של קורס פיקוד ומטה שהתקיים בתחילת ספטמבר, במהלכו נפגשו חניכי הקורס עם שר האסירים הפלסטיני לשעבר. הרמטכ״ל הנחה את האלוף לבצע תחקיר מעמיק על קיום השיחה שלא אושרה והדגיש כי הוא רואה את הנושא בחומרה.

ביום שלישי הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים הערכת מצב מטכ"לית בפיקוד המרכז עם מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, מפקד אוגדת יהודה ושומרון, תת-אלוף קובי הלר ומפקדים נוספים במטה הכללי בצה"ל, שב"כ ומג"ב.

לאחר מכן, הרמטכ"ל קיים שיח פתוח עם מפקדי החטיבות באוגדת יהודה ושומרון. זמיר הביע את הערכתו כלפי מפקדי החטיבות על פיקודם לאורך המלחמה ובתקופת החגים המורכבת ושיבח את אנשי המילואים שהתייצבו ולחמו לאורך השנתיים האחרונות.