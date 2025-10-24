המשטרה פינתה את פעילי צו 9 שחסמו במעבר כיסופים את משאיות הסיוע שהיו בדרכם לעזה. השיירה עוכבה במשך למעלה משעתיים רצופות

המשטרה פינתה את פעילי צו 9 שחסמו הבוקר (שישי) במעבר כיסופים את משאיות הסיוע שהיו בדרכם לעזה. השיירה עוכבה במשך למעלה משעתיים רצופות. שניים נעצרו ומלווים ע״י עורך הדין נתי רום מארגון חוננו.

כזכור הבוקר פורסם כי גם שלושה ימים מאז השחרור האחרון של גופת חטוף מארגון הטרור חמאס, מאות משאיות סיוע נכנסות לרצועת עזה. היום במחאה על הפרת ההסכם פעילי צו 9 חסמו את המשאיות במעבר כיסופים. רעות בן חיים, יו״ר התנועה, פנתה באנגלית לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ: ״זכור את השבעה באוקטובר – המשאיות הן מחדל הזוי".