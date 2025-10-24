עורך "מקור ראשון", קלמן ליבסקינד, מפרסם טור חריף בו הוא משווה את צביקה מור, אביו של החטוף איתן מור ז"ל, לגיבורי ישראל שקופצים על רימון, ותוקף את גלי הזוהמה והבוז שספג מור בתקשורת הישראלית.
קלמן ליבסקינד כותב בטורו על צביקה מור ואשתו אפרת: "אריאל פלקסין ב'ישראל היום' השווה את צביקה ואפרת מור לגיבורי ישראל שהיו מוכנים לקפוץ על רימון כדי להציל אחרים".
ליבסקינד מסביר את ההקבלה: "לכאורה, מעשה מטורף וחסר היגיון. בפועל, התנהגות נאצלת שכולנו מצדיעים לה, מצידם של מי שחשבו על אחרים לפני שחשבו על עצמם. מאות אלפי ישראלים שבחרו להתגייס למילואים במקום לשבת בבית המוגן והבטוח עשו את זה בדיוק מאותה הסיבה. הם היו 'צביקה מורים' שהיו מוכנים להעמיד בסכנה את ה'אני' הפרטי שלהם לטובת ה'אנחנו' הכללי של כולנו. לכן הערצנו אותם. לכן אנחנו צריכים להעריץ אותו".
"במקום הערצה, ספג ערימות של זוהמה"
במקום הערצה, כותב ליבסקינד, ספג צביקה מור "ערימות של זוהמה". ליבסקינד מציין את ההבדל ביחס התקשורתי: "כשזה קרה לבני משפחות חטופים עם העמדות הנכונות, אי אפשר היה לפספס את הזעזוע במהדורות. כשזה קרה למור, זה נתפס כמובן ולגיטימי".
ליבסקינד מתאר את הביקורת שהופנתה כלפי מור: "מגיע לו. הוא הרי נגד החזרת החטופים. לא אכפת לו מהם. לא אכפת לו מהבן שלו. לא אכפת לו מכלום." הוא מדגיש כי מנבלי הפה נגד משפחת מור לא היו אלמונים: "רבים מהם עיתונאים. אנשים שמתווכים לציבור את המציאות".
ליבסקינד מביא דוגמאות לביקורת חריפה מצד עיתונאים: עיתונאי בוואלה כתב ש"צביקה מור הוא פשוט חמאסניק יהודי שלא אכפת לו להקריב את בנו למען מלחמת גוג ומגוג ומלחמת נצח". כתבת אחת בהארץ איחלה לו "שהבן שלו ימצא את הכוחות לתת לו יריקה בפרצוף". כתבת שנייה בעיתון הזה כינתה אותו "עוקד הילדים" ו"צמא דם". כותב שלישי קבע שהוא "משתמש בטרגדיה כדי לקדם אידיאולוגיה חרד"לית", וש"בנו אינו בראש סדר יומו". עיתונאית ב"דה־מרקר" הסבירה ש"צביקה מור הוא אבא מהגיהינום". סגן מפקד גלי צה"ל לשעבר אמר: "אני לא רוצה לסלוד מצביקה מור, אבל אני כן… מוצא את עצמי מסתכל על צביקה מור ומרגיש דחייה".
ליבסקינד מסכם את עמדתו: "צביקה מור הוא גיבור ישראלי. דמות מופת. מי שהכלל בא אצלו לפני הפרט".
הוא טוען כי התקשורת "בעליבותה, הסתכלה עליו בשנתיים האחרונות בעין עקומה כשדרש הכרעה, בעוד היא עצמה מנצחת בגאון על מקהלת הכניעה." ליבסקינד מסיים: " גדודי עיתונאים – שההיסטוריה לא לימדה אותם דבר, שתבעו זה מכבר להפסיק להילחם באויב, שדרשו לתת לו כל מה שיבקש – ימשיכו לבוז לצביקה מור. אחרים, כמוני, מצדיעים לו".
יגאל גיל
מדוע לא מפרסמים שמות אנשי התקשורת אותם מבקרים, אלא רק מאשימים מושג מעורפל -תקשורת? מן הראוי שהציבור הרחב יכיר טוב יותר את דעותיהם את אנשי התקשורת, ואז יוכל להחליט איזו...
מדוע לא מפרסמים שמות אנשי התקשורת אותם מבקרים, אלא רק מאשימים מושג מעורפל -תקשורת? מן הראוי שהציבור הרחב יכיר טוב יותר את דעותיהם את אנשי התקשורת, ואז יוכל להחליט איזו רמת אימון לתת לידיעות או לדעות שהם מפרסמים.
יוסי כהן
11 12-- 13----------עלובי החיים רואים10:53 24.10.2025
🔻איתן מור שחזר מהשבי סיפר לנתניהו: ״היו לי שיחות עם עז א-דין אל-חדאד, ראש הזרוע הצבאית של חמאס והוא אמר לי שאם יהיה מישהו שייצא ראשון - זה אני". "ממילא אבא שלך לא יוצא להפגנות, אז נחזיר אותו ראשון״. 🔻זו אמירה מצמררת, ובעיקר חושפת את מה שחמאס הבין מזמן על החברה הישראלית. הם עקבו, צפו, וניתחו אותנו. הם זיהו מי שומר על אחדות העם ומי מפרק אותה מבפנים. 🔻כשמחבל מצדיק שחרור של חטוף רק כי "אבא שלו לא יוצא להפגנות" הוא למעשה אומר: אבא שלך לא משרת אותנו. השמאל כן משרת אותנו. 🔻גם בעיניי האוייב, מפגיני השמאל בקפלן וברחבי הארץ זוהו לא כסמל של ישראליות, אלא כסדק בה. וכשחמאס זיהה את הסדק, הוא פעל. המסקנה: השמאל/ ראשי מחאת קפלן/ והלשעברים למיניהם גרמו לטבח המחריד של 7 באוקטובר ולמלחמה הקשה - ה0מאל אסון למדינת ישראל ולעם היהודי כולו.🩸 🩸דם הנרצחים על ידיהם - דם החיילים והלוחמים על ידיהם, ידיהם דמים מלאו – ידי השמאל מגואלות בדם של אלפי יהודים...
ששון
אז אם כך צריך גם להעריץ את האימהות שדוחפות את בניהן להיות שהידים. זה בדיוק אותו הדבר.11:12 24.10.2025
ששון
אזז אם כך צריך גם להעריץ את האמהות האילו שדוחפות את בניהן להיות שהידים, זה בדיוק אותו הדבר11:11 24.10.2025
🔻איתן מור שחזר מהשבי סיפר לנתניהו: ״היו לי שיחות עם עז א-דין אל-חדאד, ראש הזרוע הצבאית של חמאס והוא אמר לי שאם יהיה מישהו שייצא ראשון - זה אני". "ממילא אבא שלך לא יוצא להפגנות, אז נחזיר אותו ראשון״. 🔻זו אמירה מצמררת, ובעיקר חושפת את מה שחמאס הבין מזמן על החברה הישראלית. הם עקבו, צפו, וניתחו אותנו. הם זיהו מי שומר על אחדות העם ומי מפרק אותה מבפנים. 🔻כשמחבל מצדיק שחרור של חטוף רק כי “אבא שלו לא יוצא להפגנות” הוא למעשה אומר: אבא שלך לא משרת אותנו. השמאל כן משרת אותנו. 🔻גם בעיניי האוייב, מפגיני השמאל בקפלן וברחבי הארץ זוהו לא כסמל של ישראליות, אלא כסדק בה. וכשחמאס זיהה את הסדק, הוא פעל. המסקנה: השמאל/ ראשי מחאת קפלן/ והלשעברים למיניהם גרמו לטבח המחריד של 7 באוקטובר ולמלחמה הקשה - ה0מאל אסון למדינת ישראל ולעם היהודי כולו.🩸 🩸דם הנרצחים על ידיהם - דם החיילים והלוחמים על ידיהם, ידיהם דמים מלאו – ידי השמאל מגואלות בדם של אלפי יהודים...המשך 11:01 24.10.2025
יוסי כהן
יגאל גיל
מדוע לא מפרסמים שמות אנשי התקשורת אותם מבקרים, אלא רק מאשימים מושג מעורפל -תקשורת? מן הראוי שהציבור הרחב יכיר טוב יותר את דעותיהם את אנשי התקשורת, ואז יוכל להחליט איזו רמת אימון לתת לידיעות או לדעות שהם מפרסמים.
