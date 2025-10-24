האב השכול חגי לובר מגיב בחריפות לאמירתו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' על סעודיה ומותח ביקורת על מי שתקפו אותו, בטענה שאותם "טועים סדרתיים" מתעלמים מטעויותיהם המהותיות בנושא הביטחוני.

חגי לובר פרסם פוסט תחת הכותרת: "הַטָּעוּת שֶׁל הַצּוֹדֵק", בו הוא מתייחס לסערה סביב דברי שר האוצר סמוטריץ' שהופנו לסעודיה.

לובר מסכים כי הייתה זו טעות: "ואכן, הייתה זו טעות ללא ספק, של אמירה מוטעית, לא דיפלומטית ומעליבה, כלפי מדינת אויב שיש תקווה שתהפוך לידידה". עם זאת, הוא מדגיש כי האמירה נאמרה "מפי מי שצודק כבר למעלה מעשרים שנה".

רשימת ה"צדק" של לובר

בפוסט, לובר מפרט את המקרים בהם, לטענתו, סמוטריץ' צדק: "והוא צדק כשאמר שלהביא רוצח המונים ולהפקיד בידיו את חיסול המחבלים זו בדיחה עצובה", "והוא צדק כשניבא שההתנתקות תגרום לטילים שישתקו חצי מדינה", "והוא צדק כשהתנגד בכל ליבו לאיפוק, ויתורים והכלה", "והוא צדק כשאמר ששחרור מחבלים יגרום לתיאבון לעוד חטיפה", "והוא צדק כשלא האמין בקונספציה השולטת שהחמאס מורתע", "והוא צודק גם עכשיו, שכשהוא לוחץ על ראש הממשלה להמשיך להילחם עד הכרעה".

לובר תוקף את אלו שמיהרו לגנות את השר: "וכל האחרים שהסבירו ש'השלום בפתח' ו'יהיה בסדר' ו'אנחנו בפתחו של גן עדן' ו'שלום עושים עם אויבים' ו'שאף טיל לא יפול לעולמים' – כבר שלושים שנים טועים טעות איומה".

הוא טוען שכאשר סמוטריץ' טעה לבסוף, "הטועים הסדרתיים קפצו על המציאה. וחזרו והסבירו שזו טעות נוראה ואיומה ותחילת הסוף של המדינה".

לובר מוסיף כי גם לאחר שסמוטריץ' התנצל – דבר שלדבריו "לא שמענו וכנראה לעולם לא נשמע, ממי שהובילו את הטעות הנוראה" – "הם הוסיפו להתבוסס בטעות שלו, והמשיכו לחפור בה בתאווה והנאה. וכמו גמלים, לא ראו את הדבשת הענקית של עצמם. וכמו גמלים, היו עסוקים בגינוי דבשות של אחרים, אולי כדי לנקות את מצפונם ולהראות שלא רק הם טועים".

לובר מסיים בקריאה לשר סמוטריץ' "אל תתרגש מטעות אחת ואל תירתע. המשך להשמיע קול ברור וצלול נגד מתן לטרור הפלסטיני, מדינה. גם במחיר של אי חתימת הסכם שלום עם מדינה ערבית חשובה. וגם אם כל האחרים רוקדים 'מה יפית' לפני שליט המעצמה. ועל זה נֹאמַר לך – תודה".