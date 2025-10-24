האב השכול חגי לובר מגיב בחריפות לאמירתו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' על סעודיה ומותח ביקורת על מי שתקפו אותו, בטענה שאותם "טועים סדרתיים" מתעלמים מטעויותיהם המהותיות בנושא הביטחוני.
חגי לובר פרסם פוסט תחת הכותרת: "הַטָּעוּת שֶׁל הַצּוֹדֵק", בו הוא מתייחס לסערה סביב דברי שר האוצר סמוטריץ' שהופנו לסעודיה.
לובר מסכים כי הייתה זו טעות: "ואכן, הייתה זו טעות ללא ספק, של אמירה מוטעית, לא דיפלומטית ומעליבה, כלפי מדינת אויב שיש תקווה שתהפוך לידידה". עם זאת, הוא מדגיש כי האמירה נאמרה "מפי מי שצודק כבר למעלה מעשרים שנה".
רשימת ה"צדק" של לובר
בפוסט, לובר מפרט את המקרים בהם, לטענתו, סמוטריץ' צדק: "והוא צדק כשאמר שלהביא רוצח המונים ולהפקיד בידיו את חיסול המחבלים זו בדיחה עצובה", "והוא צדק כשניבא שההתנתקות תגרום לטילים שישתקו חצי מדינה", "והוא צדק כשהתנגד בכל ליבו לאיפוק, ויתורים והכלה", "והוא צדק כשאמר ששחרור מחבלים יגרום לתיאבון לעוד חטיפה", "והוא צדק כשלא האמין בקונספציה השולטת שהחמאס מורתע", "והוא צודק גם עכשיו, שכשהוא לוחץ על ראש הממשלה להמשיך להילחם עד הכרעה".
לובר תוקף את אלו שמיהרו לגנות את השר: "וכל האחרים שהסבירו ש'השלום בפתח' ו'יהיה בסדר' ו'אנחנו בפתחו של גן עדן' ו'שלום עושים עם אויבים' ו'שאף טיל לא יפול לעולמים' – כבר שלושים שנים טועים טעות איומה".
הוא טוען שכאשר סמוטריץ' טעה לבסוף, "הטועים הסדרתיים קפצו על המציאה. וחזרו והסבירו שזו טעות נוראה ואיומה ותחילת הסוף של המדינה".
לובר מוסיף כי גם לאחר שסמוטריץ' התנצל – דבר שלדבריו "לא שמענו וכנראה לעולם לא נשמע, ממי שהובילו את הטעות הנוראה" – "הם הוסיפו להתבוסס בטעות שלו, והמשיכו לחפור בה בתאווה והנאה. וכמו גמלים, לא ראו את הדבשת הענקית של עצמם. וכמו גמלים, היו עסוקים בגינוי דבשות של אחרים, אולי כדי לנקות את מצפונם ולהראות שלא רק הם טועים".
לובר מסיים בקריאה לשר סמוטריץ' "אל תתרגש מטעות אחת ואל תירתע. המשך להשמיע קול ברור וצלול נגד מתן לטרור הפלסטיני, מדינה. גם במחיר של אי חתימת הסכם שלום עם מדינה ערבית חשובה. וגם אם כל האחרים רוקדים 'מה יפית' לפני שליט המעצמה. ועל זה נֹאמַר לך – תודה".
מה דעתך בנושא?
5 תגובות
1 דיונים
צדק כשאמר שחמאס הוא נכס?
צדק כשהכריז שהפסקת הסיוע תביא לסיום המלחמה? צדק כשהתנגד להחזרת חטופים?10:35 24.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יהודה אמיתי
צדק שאמר שהרב מיכה הלוי הוא הרב הראשי הבא? צדק שאמר שהוא יוריד את יוקר המחיה? צדק שאמר שהוא יחזיר את הביטחון ? איש מנוול מתנשא ויהיר10:54 24.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אילן יהוידע
סמוטריץ מונע אך ורק וגאווה שחצנות ויהירות זה הבן אדם אז לא פלא שריבונו של עולם מכשיל אותו בלשונו פעם אחרי פעם לא נשכח שזה האיש שקבע "שהחמאס הוא נכס...
סמוטריץ מונע אך ורק וגאווה שחצנות ויהירות זה הבן אדם אז לא פלא שריבונו של עולם מכשיל אותו בלשונו פעם אחרי פעם לא נשכח שזה האיש שקבע "שהחמאס הוא נכס למדינת ישראל" בבחירות הקרובות בעז"ה הוא יבעט מכל תפקיד ציבורי וישלח לפח האשפה הפוליטי של עם ישראל שם יחכו לו רבים כמוהו, מקווה למשפחתו הקרובה יהיה את הכח לספק לו את כמויות היוהרה והגאווה שהוא צורך מידי שעה בשעההמשך 10:53 24.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ישראל מאיר
בתגובה ל: אילן יהוידע
מדוייק להפליא אדם שה D.N.A שלו מורכב רק מיהירות שחצנות גאווה והמון המון ביטחון עצמי אדם שבחייו התחמק משרות צבאי משמעותי והיום שש אלי קרב לשלוח אחרים להילחם למען עתידו הפוליטי . עם ישראל נושא תפילה ליושב במרום שיסלק את האיש הרע הזה מכל תפקיד ציבורי והוא וכל אנשיו יעלמו מחיינו הציבוריים . מגיע לעם הנפלא שלנו אנשי ציבור ברמה הרבה יותר גבוהה מהאיש השפל המתנשא והיהיר הזה. שבת שלום עם ישראל היקר11:01 24.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יהונתן טובאל
בתגובה ל: ישראל מאיר
אמן ואמן בקרוב מאד11:22 24.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
