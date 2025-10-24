מאות אנשים מכל רחבי הארץ השתתפו בסיור מרגש בישוב שא-נור, אחד מארבעת הישובים שנעקרו במסגרת ההתנתקות ואשר הוחלט על הסדרתו מחדש לאחר מאבק ציבורי ממושך. הביקור, שנערך ביוזמת גרעין שא-נור ובסיוע המועצה האזורית שומרון, מהווה חלק מההיערכות להקמה מחודשת של הישוב וגיוס משפחות חדשות לגרעין.
המשתתפים בסיור התכנסו תחילה בישוב חומש, שגם הוא נחרב בתוכנית ההתנתקות ונבנה מחדש, ומשם יצאו באוטובוסים, בכניסה מתואמת המתקיימת אחת לכמה שבועות, לשא-נור.
האירוע כלל סיור מודרך ביישוב החרב על ידי נתנאל שילה, ממגורשי חומש, ושיחה עם בני קצובר, ממייסדי ההתיישבות ביהודה ושומרון וראש מועצת שומרון המיתולוגי.
ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, מגורש שא-נור בעצמו, נאם בפני המשתתפים ואמר: "אני מתרגש מאוד להיות כאן יחד איתכם – עם משפחות הגרעין ועם כלל האורחים שהצטרפו. אנחנו נמצאים ברגע היסטורי. מתוך ההתנגשות והשואה הקשה של השבעה באוקטובר נוצרה התחייה – עם ישראל מנצח. הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו לפני אלפיים שנה שננצח, ואנחנו זוכים לראות את זה כאן ועכשיו".
דגן הדגיש את חשיבות התיקון ההיסטורי: "זה מאוד סמלי שאנחנו כאן, יום לאחר יום הזיכרון לשבעה באוקטובר, ודווקא בשא-נור. כי התיקון מתחיל מכאן – מהחזרת ההתיישבות. אנחנו, כחלק מכלל ישראל, פישלנו לפני 20 שנה כשאיפשרנו את העקירה, וחטפנו את השואה של ה-7.10. עכשיו, יחד עם כלל ישראל ומדינת ישראל, אנו מתקנים את הפשע ההוא. חומש כבר חזרה עם 15 משפחות וישיבה עם כ-50 תלמידים, ויש שם כבר חווה. היישובים גנים וכדים ממתינים להחלטת ממשלה, וגם גרעין שא-נור שנמצא כאן, יעלה בחודשים הקרובים. ומי שחשב שיעיף יהודים מצפון השומרון – יקבל פי שלושה, פי ארבעה ופי עשרה יותר יהודים בצפון השומרון. מתוך האהבה לארץ ישראל ולישובה נזכה להביא ריבונות מלאה".
דגן הוסיף כי המועצה כבר מכינה את התשתיות הניהוליות: "מבחינתנו, שא-נור הוא יישוב מן המניין במועצה האזורית שומרון. במקביל לתב"ע שמתקדמת, אנחנו מכינים את כל התוכנית המוניציפלית יחד עם המזכירות של הגרעין, כדי להחזיר לכאן את כל השירותים הנדרשים: גן, מעון, כל מה שצריך להקים כאן יישוב מלא ומסודר במועצה האזורית שומרון. לא רחוק היום שנחזור לכאן בצורה מלאה. בעזרת ה' נקים מחדש את שא-נור, ונקים עוד המון המון יישובים בצפון השומרון".
דגן ביקש להודות לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', שלדבריו "דחף בצורה מעוררת השראה לביטול חוק ההתנתקות בצפון השומרון, והביא להחלטת הממשלה להכיר בישובים חומש ושא-נור ובעזרת ה' בקרוב גם בגנים וכדים". הוא הודה גם לעקיבא סמוטריץ׳ ואפרים מן שמרכזים את הגרעין, ולחיילי צה"ל ומג"ב שאבטחו את המבקרים.
קצובר: רק פעילות מהשטח תביא לשינוי
בני קצובר, ראש מועצת שומרון הראשון וממייסדי ההתיישבות, אמר בפני הקהל: "חשוב ביותר שמחדשים את הפעילות של הציבור הרחב לחזרה לשא-נור, מפני שרק פעילות מלמטה תביא להתעוררות הנדרשת מלמעלה – לשרי המדינה והקובעים במדינה. לכן, יישר כוח לכל אלה שהגיעו, ואני קורא לרבים אחרים להצטרף לכל פעולה שתיעשה ביחס לשא-נור, משום שזה מה שיאפשר באמת את פתיחת הדרך לשא-נור. אין דרך אחרת, אלא התעוררות מלמטה".
במהלך הסיור, ניתאי שילה, ממגורשי חומש ולוחם צה"ל שחזר מעזה, שיתף את המשתתפים בהיסטוריה של המקום, ממכירת יוסף שהתרחשה באזור, דרך ההתיישבות הקדומה, ועד לחזון להקמת היישוב מחדש ברוח גוש אמונים ובברכת הממשלה.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים