בחודש נובמבר יוענקו מענקי נכות חד־פעמיים לעשרות אלפי זכאים בישראל. סכומי המענק ינועו בין כ-1,147 שקלים לעד כ-10,370 שקלים, בהתאם לאחוזי הנכות ולמקום המגורים

בחודש נובמבר הקרוב צפויים אלפי זכאים לקבל מענקי נכות חד־פעמיים בסכומים משתנים בין כ-1,147 ₪ ועד כ-10,370 ₪. המנגנון מיועד לתמוך באוכלוסיות עם נכות ובמקומות מגורים קרירים במיוחד.

הסכומים נקבעים לפי דרגות זכאות שונות הכוללות אחוזי נכות ומקום המגורים. בין הדרגות: בעלי נכות של 50 % ומעלה זכאים למענק הבסיסי של כ-1,147 ₪. מי שבעלי נכות מלאה מעל 100 % מתגוררים בגליל או בירושלים עשויים לקבל עד כ-10,370 ₪. תנאי זכאות נוספים כוללים מגורים באזורי עדיפות או בקהילה עם צרכים מוגברים.

המענק משולם בדרך כלל אחת לשנה דרך המוסד לביטוח לאומי אוטומטית. מי שזכאותו החלה לאחר נובמבר יקבל סכום יחסי למחצית-השנה.

בין המקרים שבהם ייתכן שלא יועבר המענק: שהייה ממושכת באשפוז של מעל חצי שנה ללא בן-זוג, מגורים בדיור מוגן הממומן על-ידי משרד הביטחון, או מגורים מחוץ לישראל כאשר אחוזי הנכות נמוכים מ-100 %.

לצורך הבטחת קבלת המענק במלוא הסכום חשוב לוודא כי כתובת המגורים רשומה כהלכה בביטוח הלאומי. בעיקר תושבי האזורים הצפוניים והקרירים כמו הגליל וירושלים צריכים לבדוק את פרטיהם.

לסיכום, המענק מהווה חלק ממדיניות סיוע לחורף בחברה הישראלית שמטרתה להקל על הוצאות החימום והחשמל בקרב אוכלוסיות נזקקות.