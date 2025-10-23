רגע מעניין במיוחד התרחש במסע"ת של דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט. שנשאלה האם טראמפ יבנה את בית המקדש בירושלים

רגע מעניין במיוחד התרחש היום (חמישי) במסיבת עיתונאים של דוברת הבית הלבן קרוליין לווין. אחד מהכתבים החמיא לנשיא ושאל: "היית בהרבה פגישות עם הנשיא, האם לדעתך הנושא של בניית בית המקדש עלה"? לוויט השיבה בחיוך: "לא זה לא, מצטערת".

מוקדם יותר היום נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התראיין למגזין "טיים" האמריקני, כשהתייחס לאפשרות של החלת ריבונות ישראלית ביהודה ושומרון – ואמר כי ארה"ב לא תתמוך במהלך.

"זה לא יקרה, מכיוון שנתתי את מילתי למדינות ערב. אתה לא יכול לעשות את זה עכשיו, כי יש לנו תמיכה גדולה במדינות ערב" אמר טראמפ. "ישראל תאבד את כל התמיכה שלה מארה"ב אם זה יקרה".

טראמפ הוסיף והתייחס להסכם בין ישראל וחמאס, כששוחח עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ב-4 באוקטובר. "ביבי, אתה לא יכול להילחם בעולם. אתה יכול להילחם בקרבות אינדיבידואליים – אבל העולם נגדך" טען בשיחה. לדבריו, "אני עצרתי אותו (את נתניהו – א"ב), כי הוא היה ממשיך בלחימה וזה היה יכול להימשך שנים. כשהוא עשה את הטעות הטקטית הזו עם קטאר – וזה היה נוראי – זה היה אחד מהדברים שאיחדו את כולנו".