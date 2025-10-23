משפחות אור ומור של החטופים איתן מור ואבינתן הוציאו הודעה משותפת על חיסול המחבלים שחטפו את ילדיהם: "המחבלים הללו שחוסלו, כבר לא יחטפו"

משפחות אור ומור של החטופים איתן מור ואבינתן הוציאו הערב (חמישי) הודעה משותפת על חיסול המחבלים שחטפו את ילדיהם: "המחבלים הללו שחוסלו, כבר לא יחטפו, כבר לא ירצחו, כבר לא יוכלו להשתחרר בעיסקה הבאה כדי לחזור לרצוח לאנוס לשרוף ולחטוף ילדים וילדות". איתן מור עצמו הגיב בהומור לחיסול כשהעלה סטורי באינסטגרם וכתב: "בדרך לדרום עם השותף".

ההודעה המלאה: ""כֵּן יֹאבְדוּ כָל אוֹיְבֶיךָ ה'" שמענו ברגשות שמחים כי המחבלים שחטפו את איתן מור ואבינתן אור היקרים שלנו, חוסלו על ידי צה"ל והשב"כ. אנחנו רוצים להודות לחיילי צה"ל ולשב"כ הגיבורים על החיסולים הללו. המחבלים השפלים והארורים שעדיין לא חוסלו צריכים לדעת שגם יומם יגיע, מי שבחר בדרך של טרור יקבל את אש הגיהנום, מי שרצח חטף ואנס יקבל את נחת זרועו של צה"ל".

"המחבלים הללו שחוסלו, כבר לא יחטפו, כבר לא ירצחו, כבר לא יוכלו להשתחרר בעיסקה הבאה כדי לחזור לרצוח לאנוס לשרוף ולחטוף ילדים וילדות. היו ימים בהיסטוריה היהודית שאחרי אסונות הגשנו את הלחי השניה, הימים הללו נגמרו. השבעה באוקטובר העיר את כולנו ואנחנו דורשים מהממשלה להמשיך בתקיפת אלו שחטפו רצחו ואנסו. לא להניח לאף אחד לחמוק מהעונש שמגיע לו – מוות".

כזכור מוקדם יותר פורסם כי בתום פיענוח מודיעיני, צה"ל ושב"כ חשפו הערב כי חיסלו באופן ממוקד 8 מחבלים שפשטו לשטח הארץ והשתתפו בטבח הרצחני של חמאס ב-7 באוקטובר, ביניהם מחבלים מרכזיים שעסקו ברצח ובחטיפה של אזרחים ישראלים. בין המחבלים שחוסלו נמנו האחראים לחטיפתם של שורדי השבי נועה ארגמני, אבינתן אור, ואיתן מור ממסיבת הנובה, וכן אלו שהחזיקו אותם בשבי בעזה.