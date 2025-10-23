ראש הממשלה למזכיר המדינה של ארה״ב: "אנחנו ניצבים בפני ימים גורליים. אנחנו רוצים לקדם שלום, ועדיין עומדים בפנינו אתגרים ביטחוניים"

ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש היום (חמישי) עם מזכיר המדינה של ארה״ב, מרקו רוביו לאחר פגישתם השניים מסרו הצהרה. ראש הממשלה אמר: "אנחנו ניצבים בפני ימים גורליים. אנחנו רוצים לקדם שלום, ועדיין עומדים בפנינו אתגרים ביטחוניים".

דבריו המלאים של נתניהו: "מזכיר המדינה, מרקו, ברוך שובך לירושלים. זאת הייתה סדרה של ביקורים נפלאים. תחילה, הנשיא טראמפ ביקר בכנסת, אירוע שייכתב בדברי הימים שלנו. לאחר מכן, סגן הנשיא הגיע אתמול, ואתה הגעת היום. זהו סימן של שותפות וידידות. הייתם ידידים נהדרים של ישראל. עתה, אנחנו ניצבים בפני ימים גורליים. אנחנו רוצים לקדם שלום, ועדיין עומדים בפנינו אתגרים ביטחוניים, אבל אני חושב שנוכל לעבוד יחד, ועל ידי כך להתייצב בפני האתגרים ולנצל את ההזדמנויות, שמשניהם יש הרבה. ברוך הבא".

מרקו רוביו: "תודה על האירוח. חזרנו לפה לאחר קצת יותר משבוע מאז אותו יום היסטורי, בו עבודתו של הנשיא טראמפ יחד עם שותפינו הובילה לפריצת הדרך הזאת. ועכשיו יש לנו אפילו יותר עבודה לפנינו, אבל אנחנו מרגישים מאוד אופטימיים לגבי זה, התקדמנו בצורה טובה. מה שהצלחנו לעשות בשבעה או שמונה ימים הוא דבר מדהים".

"אנחנו לא חיים תחת אשליה. כבר עשינו את הבלתי אפשרי, ואנחנו מתכוונים להמשיך לעבוד, ויש לנו שותפים נהדרים שאנחנו עובדים איתם. אנחנו בטוחים מאוד במה שנעשה עד כה, ואנחנו גם מודעים לאתגרים, אבל הנשיא שם את הכול בראש מעייניו".

"אני חושב שניתן לראות זאת בביקור של סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר, שהיו פה רוב השבוע ונפגשת איתם, בביקור של סגן הנשיא שזה עתה עזב, ואני, שנמצא פה היום, מכיוון שהדברים האלו נמצאים בראש סדר העדיפות שלנו, וזהו רגע חשוב מאוד. אמנם, יש עוד עבודה רבה והישגים רבים הנמצאים לפנינו. אנחנו פה כדי לעבוד עליהם ואנחנו מאוד בטוחים שנגיע לשם. למרות אתגרים משמעותיים – נגיע לשם".