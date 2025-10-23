הפועל תל אביב המשיכה בכושר הנהדר שלה, ועלתה למקום הראשון ביורוליג אחרי ניצחון גדול על מונאקו במחזור השישי של הליגה הבכירה באירופה

הפועל תל אביב עלתה הערב (חמישי) למשחקה השישי ביורוליג. בידיעה שניצחון מעלה לפחות זמנית למקום הראשון. אחרי מותחן אדיר האדומים ניצחו בפעם החמישית בשישה משחקים. הפעם 77:85.

הפועל ת"א פתחה עם אלייז’ה ברייאנט, קולין מלקולם, וסיליה מיציץ’, דניאל אוטורו ואיש וויינרייט. האדומים קלעו את הנקודות הראשונות ולא עצרו. היתרון הלך וגדל לאורך הרבע עד שבסיומו עמד על תשע 27:18. ברבע השני הצרפתים עלו ראשונים על הלוח אבל מהר מאוד חניכיו של איטודיס התשלטו על המשחק, הקבוצות ירדו להפסקה ב-34:44 תל אביבי.

ברבע השלישי הפועל תל אביב נעצרה. מונאקו פתחה מבערים כולל ריצת 0:9. הצרפתים השלימו מהפך וסיימו את הרבע השלישי ביתרון 62:63. הרבע האחרון כלל הרבה חילופי הובלות בסיומם האדומים יצאו עם 77:85 עצום.

אמש היריבה העירונית מכבי תל אביב ניצחה לראשונה העונה ביורוליג קבוצה שלא עונה לשם הפועל תל אביב. הצהובים ניצחו 91:92 את ריאל מדריד אחרי משחק דרמטי בסרביה. תמיר בלאט, קלע שלשה מדהימה 4 שניות לסיום טקבע את תוצת המשחק. הצהובים נכון לכתיבת שורות אלה במקום ה-18 מ-20 אך ו וילרבאן הצרפתית יכולה לעקוף אותם אם תנצח הערב את דובאי.

לפני יומיים התקבלה החלטה עקרונית כי משחקי היורוליג יחזרו לישראל בעוד כחודש ב-1.12. ההחלטה התקבלה בסיומה של ישיבה בנושא של הנהלת הליגה הטובה באירופה, לאור ערבויות בטחוניות ודיפלומטיות שהציגה מכבי תל אביב ומאמצים של הנהלת שני המועדונים. המשחק האחרון ביורוליג שנערך בישראל התקיים ב-5.10.2023 יומיים לפני הטבח בשמחת תורה. מכבי תל אביב ניצחה את פרטיזן בלגרד במחזור הראשון של היורוליג.