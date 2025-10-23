צה"ל נמנע מלהיכנס לאזורים מסוימים ברצועה מחשש לפגוע בחטופים. נחשף כי חמאס ניצל את האזורים המגונים ו-12 חיילים נהרגו כתוצאה מאותם תקיפות

צה"ל נמנע לאורך המלחמה מלהיכנס לאזורים מסוימים ברצועה מחשש לפגוע בחטופים. הערב (חמישי) אבישי גרינצייג כתב המשפט ב"i24NEWS" חשף כיצד חמאס ניצל את האזורים המגונים כדי לפגוע בחיילי צה"ל. 12 חיילים נהרגו כתוצאה מאותם תקיפות.

אבישי גרינצייג חשף כי במרחבים בהם צה"ל פעל בחודשים האחרונים בדרום הרצועה, היו אזורים מתוחמים שצה״ל נמנע מלהיכנס אליהם או להפציץ בהם עקב הערכה שמוחזקים בהם חטופים. במתחמים הללו, הכוחות הפעילים של חמאס הבינו שהם חסינים במידה רבה. הם לא רק עסקו בשמירת החטוף אלא גם ניסו לפגוע בחיילי צה״ל שמסביב תוך הישענות על אותו מרחב בטוח.

מאחד המרחבים יצאו מחבלים שהצליחו לפגוע שוב ושוב בחיילים ולחזור בלי פגע למקום בהם אסור היה להפציץ, וביניהם כמה מהפיגועים הקטלניים ביותר. בסה"כ נהרגו כ-12 חיילים ממחבלים שיצאו מתוך אותו מתחם חסין, ששהה בו חטוף אחד.