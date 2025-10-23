כוחות צה"ל תקפו מחסן אמצעי לחימה של חיזבאללה במרחב נבטיה שבדרום לבנון, אשר שימש את ארגון הטרור לקידום מתקפות נגד ישראל: "הימצאות תשתית טרור זו מהווה הפרה של ההבנות"

זמן קצר אחרי שכלי התקשורת בלבנון דיווחו על גל תקיפות ישראליות בדרום המדינה, דובר צה"ל אישר כעת (חמישי) כי חיל האוויר תקף מחסן אמצעי לחימה של חיזבאללה במרחב נבטיה. בצה"ל אמרו כי המחסן שימש את ארגון הטרור לקידום וביצוע מתווי טרור נגד מדינת ישראל.

"ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך בניסיונות שיקום תשתיות טרור ברחבי מדינת לבנון, תוך כדי סיכון אזרחי לבנון ושימושם כמגן אנושי" נמסר. "הימצאות תשתית טרור זו מהווה הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון. צה״ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל".

עוד באותו נושא צה"ל תקף אתר לייצור טילים מדויקים של חיזבאללה 13:08 | אריה יואלי 0 0 😀 👏

זו הפעם השלישית ביממה האחרונה שבה דווח על תקיפות של חיל האוויר בלבנון, אחרי שמוקדם יותר היום נאמר כי מספר מטרות של חיזבאללה הותקפו במרחב הבקעא – ביניהם מחנה המשמש לאימוני מחבלים של ארגון הטרור, בהם זוהו מחבלים מהארגון. בצה"ל אמרו כי "המחנה הצבאי שהותקף שימש את ארגון הטרור חיזבאללה לקיום אימונים והכשרות מחבלים, עבור תכנון והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל. כחלק מהאימונים והכשרות המחבלים במחנה, המחבלים עוברים תרגולי ירי והכשרות נוספות לשימוש באמצעי לחימה מסוגים שונים".

בנוסף, כלי טיס של חיל האוויר תקף בשעות הצהריים תשתיות צבאיות באתר לייצור טילים מדוייקים במרחב הבקעא, וכן תשתיות טרור באתר צבאי של חיזבאללה במרחב שרבין בצפון לבנון. "אחסון אמצעי הלחימה, המצאותם של תשתיות הטרור וקיום אימונים צבאיים נגד מדינת ישראל על ידי מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה, מהווים הפרה בוטה של ההבנות בין ישראל ללבנון ואיום על מדינת ישראל", הובהר.