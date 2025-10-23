אחרי שנעצר בידי ה-FBI, צ'אנסי בילאפס מאמנו של דני אבדיה בפורטלנד הושעה מתפקידו יחד עם שחקן מיאמי היט טרי רוזייר

אחרי שנעצר בידי ה-FBI, צ'אנסי בילאפס מאמנו של דני אבדיה בפורטלנד הושעה הערב (חמישי) מתפקידו יחד עם שחקן מיאמי היט טרי רוזייר. בהודעה ה-NBA נכתב: "טרי רוזייר וצ'ונסי בילאפס יוצאים לחופשה מיידית מקבוצותיהם, ונמשיך לשתף פעולה עם הרשויות הרלוונטיות".

"אנו נמצאים בתהליך של סקירת כתבי האישום הפדרליים שהוכרזו היום", נמסר בהצהרה של ה-NBA. "טרי רוזייר וצ'ונסי בילאפס יוצאים לחופשה מיידית מקבוצותיהם, ונמשיך לשתף פעולה עם הרשויות הרלוונטיות. אנו מתייחסים לטענות אלו ברצינות מירבית, ושלמות המשחק שלנו נותרה בראש סדר העדיפויות שלנו".

מוקדם יותר פורסם כי ה-NBA התחילה אבל עולה לכותרות מסיבות שלא קשורות לספורט: צ'ונסי בילאפס מאמנו של דני אבדיה בפורטלנד טרייל בלייזרס נעצר על ידי ה-FBI בחשד למעורבות בהימורים לא חוקיים. לאחר מכן הקבוצה הודיעה על השעייתו.