אחרי שנעצר בידי ה-FBI,  צ'אנסי בילאפס מאמנו של דני אבדיה בפורטלנד הושעה הערב (חמישי) מתפקידו יחד עם שחקן מיאמי היט טרי רוזייר. בהודעה ה-NBA נכתב: "טרי רוזייר וצ'ונסי בילאפס יוצאים לחופשה מיידית מקבוצותיהם, ונמשיך לשתף פעולה עם הרשויות הרלוונטיות".

"אנו נמצאים בתהליך של סקירת כתבי האישום הפדרליים שהוכרזו היום", נמסר בהצהרה של ה-NBA.  "טרי רוזייר וצ'ונסי בילאפס יוצאים לחופשה מיידית מקבוצותיהם, ונמשיך לשתף פעולה עם הרשויות הרלוונטיות.  אנו מתייחסים לטענות אלו ברצינות מירבית, ושלמות המשחק שלנו נותרה בראש סדר העדיפויות שלנו".

 

מוקדם יותר פורסם כי ה-NBA התחילה אבל עולה לכותרות מסיבות שלא קשורות לספורט: צ'ונסי בילאפס מאמנו של דני אבדיה בפורטלנד טרייל בלייזרס נעצר על ידי ה-FBI בחשד למעורבות בהימורים לא חוקיים. לאחר מכן הקבוצה הודיעה על השעייתו.

ביאפס נעצר יחד עם טרי רוזייר שחקנה של מיאמי היט. משתי הקבוצות לא נמסרה תגובה נכון לכתיבת שורות אלו.  על פי הדיווח המאמן והשחקן יחד עם אנשים נוספים ניסו ב-2023 להשפיע על משחק בליגה והימרו בסכום גבוה על אותו משחק. בילאפס, בן ה-49, נכנס ל-NBA בשנת 1997 כבחירה השלישית בדראפט. עד פרישתו  ב-2014. ב-2020 היה עוזר מאמן בלוס אנג'לס קליפרס ומאז 2021 הוא מאמן את פורטלנד.

ראש ה-FBI דיווח בהצהרה לתקשורת כי מדובר נעצרו מעל 30 אנשים ברחבי ארצות הברית ומעל ארבע משפחות פשע מעורבות. ההאשמות הם חמורות ביותר וכוללות הונאה רחבה, הלבנת הון, שוד והימורים אסורים. האישומים נגד המאמן הם על זיוף משחקי פקר על ידי שימוש במכשירים לספירת קלפים וגלאי רנטגן שחשף את הקלפים.