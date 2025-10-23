נחשף כי לאחר ה־7 באוקטובר, ובמטרה לחסל את כלל המחבלים שפשטו לשטח ישראל ביום הטבח הוקם בשב"כ יחד עם פיקוד דרום חפ"ק נילי

הערב (חמישי) נחשף כי לאחר ה־7 באוקטובר, ובמטרה לחסל את כלל המחבלים שפשטו לשטח ישראל ביום הטבח הוקם בשב"כ יחד עם פיקוד דרום חפ"ק נילי. אומרים בצבא כי פעילותו מהווה נדבך מרכזי במאמץ של פיקוד הדרום ושב״כ להשיב ביטחון לתושבי העוטף והיא תמשיך לעבוד כדי לסכל את המחבלים שלקחו חלק בטבח, גם בחלוף הזמן עד האחרון שבהם. זאת תוך שיתוף פעולה הדוק עם כלל יחידות הביטחון ובהתאם למסגרת המשפטית והמבצעית.

בפעילות לוקחים חלק אנשי מודיעין מנוסים בצה"ל ובשב"כ, בקבע, מילואים וסדיר המקדישים את זמנם לחקר מודיעיני מעמיק אחר המחבלים הפושטים איתורם, מיפוי וניתוח תצורות פעולה של כל מחבל שלקח חלק בטבח ובחטיפת ישראלים לרצועת עזה. הפעילות מתמקדת בסגירת מעגלים מדויקים בין מודיעין, איסוף ותקיפות מבצעיות, במטרה להביא לחיסול ממוקד של כל מחבל מעורב בטבח השבעה באוקטובר.

לאורך המלחמה שב״כ וצה״ל בהובלת מודיעין פיקוד הדרום חיסלו אלפי מחבלים, ביניהם פושטים, חוטפים ומפקדים בכירים בארגון הטרור חמאס. הפעילות מתבצעת בשיתוף פעולה הדוק עם מרכזי האש, שב״כ, אגף המודיעין, יחידות איסוף וחיל האוויר ובהובלת מודיעין פיקוד הדרום. נציין שעיקר המאמצים מתמקדים בזיהוי מחבלים שפשטו וחזרו לרצועת עזה לאחר החדירה, באיתור מקומות מסתורם ובביצוע תקיפות ממוקדות לחיסולם.

בין הישגיה נרשמו חיסולים של מחבלים בכירים בארגוני הטרור השונים ברצועת עזה, בהם מפקדי נוחבה שפיקדו על הטבח והחטיפה ביישובי העוטף, אחראים ישירים לטבח במסיבת הנובה, לחטיפת אזרחים ולהחזקת חטופים ישראלים בשבי ארגון הטרור חמאס.