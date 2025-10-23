הותר לפרסום: בתום פיענוח מודיעיני, צה"ל ושב"כ חשפו הערב (חמישי) כי חיסלו באופן ממוקד 8 מחבלים שפשטו לשטח הארץ והשתתפו בטבח הרצחני של חמאס ב-7 באוקטובר, ביניהם מחבלים מרכזיים שעסקו ברצח ובחטיפה של אזרחים ישראלים. בין המחבלים שחוסלו נמנו האחראים לחטיפתם של שורדי השבי נועה ארגמני, אבינתן אור, ואיתן מור ממסיבת הנובה, וכן אלו שהחזיקו אותם בשבי בעזה.
לפי הודעת דובר צה"ל, בתקיפה חוסלו ארבעה מחבלים שאחראיים לחטיפת אזרחים ישראלים ולהחזקתם בשבי ארגון הטרור חמאס:
- המחבל אחמד אבראהים רגב שאער (חוסל ב-22 באוגוסט 2025) – אחראי לחטיפתם של נועה ארגמני ואבינתן אור ממסיבת הנובה.
- המחבל אחמד אבו מרחיל (חוסל ב-26 במרץ 2025) – אחראי לחטיפתו של אבינתן אור ממסיבת הנובה.
- המחבל ערפאת דיב (חוסל ב-30 במאי 2025) – אחראי לחטיפתו של איתן מור ממסיבת הנובה ולהחזקתו בשבי ארגון הטרור חמאס.
- המחבל עודה עליאן אחמד כוארע (חוסל ב-26 באוגוסט 2025) – החזיק בחטופים ישראלים בשבי ארגון הטרור חמאס.
בנוסף, חוסלו ארבעה מחבלים שפשטו לשטח ישראל והשתתפו בטבח בעוטף עזה ב-7 באוקטובר:
- המחבל בכר מוגידה (חוסל ב-13 ביולי 2025) – פשט לשטח הארץ ב-7 באוקטובר ופרץ את גדר הגבול באמצעות טרקטור.
- המחבל פראס גריר סוילם הדאף (חוסל ב-23 באוגוסט 2025) – פשט לקיבוץ כיסופים ב-7 באוקטובר.
- המחבל אברהים צאלח רגב בחית (חוסל ב-6 ביולי 2025) – פשט לשטח הארץ ב-7 באוקטובר.
- המחבל מואיד מחמוד מחמד נופל (חוסל ב-27 במרץ 2025) – פשט לשטח הארץ ב-7 באוקטובר.
