חברת הכנסת מירב כהן מ'יש עתיד', ניפקה התבטאות מוזרה והגדירה את יו"ר מפלגת רע"מ, מנסור עבאס, "ציוני".
כהן התראיינה לנווה דרומי בתכנית 'מפגש קצוות' בערוץ i24NEWS, וכינתה את הממשלה "ממשלה של אנרכיסטים". עוד היא טענה כי המחאה נגד הרפורמה והמחאה לשחרור החטופים לא הייתה הפגנה אלימה בכלל, אלא מחאה "יפהפייה".
"מנסור עבאס הוא ציוני, בונים על קולות הימין"
חברת הכנסת מירב כהן מיש עתיד מגיעה למפגש קצוות, ומגדירה מחדש את הציונות
קבינט שישי עם נוה דרומי, מחר, 19:53 | @NavehDromi pic.twitter.com/t0fnCCLOcw
— i24NEWS (@i24NEWS_HE) October 23, 2025
על מצבה הקשה של מפלגתה בסקרים, כשבחלק מהם היא לא עוברת את אחוז החסימה, אמרה כהן: "אנחנו מביאים קולות של ימניים. ובונים על קולות הימין כדי להקים ממשלה".
בהתייחסה לחבר הכנסת מנסור עבאס, אמרה כהן: "מנסור עבאס הוא אדם אמיץ, מתון. הוא ציוני".
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
0 דיונים
סיסו מהתברואה
זה לא ראש מה שיש לה זה ממש מע"ש כלומר מערכת ראש! איך אמר פעם יוסי בנאי ע"ה ? נשים נשים שער ארוך שכל קצר וחיים ארוכים.........................19:31 23.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
נתנאל כהן
זה ידוע שהאחים המוסלמים עובדים בשיתוף פעולה עם 'אם תרצו'....19:54 23.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
נתנאל כהן
זה ידוע שהאחים המוסלמים עובדים בשיתוף פעולה עם 'אם תרצו'....19:54 23.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
סיסו מהתברואה
זה לא ראש מה שיש לה זה ממש מע"ש כלומר מערכת ראש! איך אמר פעם יוסי בנאי ע"ה ? נשים נשים שער ארוך שכל קצר וחיים ארוכים.........................19:31 23.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר