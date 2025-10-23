חברת הכנסת מירב כהן מ'יש עתיד', ניפקה התבטאות מוזרה והגדירה את יו"ר מפלגת רע"מ, מנסור עבאס, "ציוני".

כהן התראיינה לנווה דרומי בתכנית 'מפגש קצוות' בערוץ i24NEWS, וכינתה את הממשלה "ממשלה של אנרכיסטים". עוד היא טענה כי המחאה נגד הרפורמה והמחאה לשחרור החטופים לא הייתה הפגנה אלימה בכלל, אלא מחאה "יפהפייה".

על מצבה הקשה של מפלגתה בסקרים, כשבחלק מהם היא לא עוברת את אחוז החסימה, אמרה כהן: "אנחנו מביאים קולות של ימניים. ובונים על קולות הימין כדי להקים ממשלה".

בהתייחסה לחבר הכנסת מנסור עבאס, אמרה כהן: "מנסור עבאס הוא אדם אמיץ, מתון. הוא ציוני".