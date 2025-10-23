חברת הכנסת מירב כהן מ'יש עתיד', ניפקה התבטאות מוזרה והגדירה את יו"ר מפלגת רע"מ, מנסור עבאס, "ציוני". עוד היא אמרה: "בונים על קולות הימים להקים ממשלה

כהן התראיינה לנווה דרומי בתכנית 'מפגש קצוות' בערוץ i24NEWS, וכינתה את הממשלה "ממשלה של אנרכיסטים". עוד היא טענה כי המחאה נגד הרפורמה והמחאה לשחרור החטופים לא הייתה הפגנה אלימה בכלל, אלא מחאה "יפהפייה".

"מנסור עבאס הוא ציוני, בונים על קולות הימין"

חברת הכנסת מירב כהן מיש עתיד מגיעה למפגש קצוות, ומגדירה מחדש את הציונות

קבינט שישי עם נוה דרומי, מחר, 19:53 | @NavehDromi pic.twitter.com/t0fnCCLOcw — i24NEWS (@i24NEWS_HE) October 23, 2025

על מצבה הקשה של מפלגתה בסקרים, כשבחלק מהם היא לא עוברת את אחוז החסימה, אמרה כהן: "אנחנו מביאים קולות של ימניים. ובונים על קולות הימין כדי להקים ממשלה".

בהתייחסה לחבר הכנסת מנסור עבאס, אמרה כהן: "מנסור עבאס הוא אדם אמיץ, מתון. הוא ציוני".