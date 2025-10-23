בישיבת מרכז הליכוד שנערכה בכפר המכביה, בראשות השר חיים כץ אושר כי הבחירות לראשות תנועת הליכוד יתקיימו ביום שלישי, 25 בנובמבר 2025

בישיבת מרכז הליכוד שנערכה הערב (חמישי) בכפר המכביה, בראשות יו"ר מרכז הליכוד השר חיים כץ אושר כי הבחירות לראשות תנועת הליכוד ולוועידה יתקיימו ביום שלישי, 25 בנובמבר 2025. יו"ר מרכז הליכוד, השר חיים כץ: "מאחל בהצלחה לראש הממשלה בנימין נתניהו בבחירות לראשות הליכוד ולכל המתמודדים למועצות והסניפים"

בתחילת השבוע הממשלה אישרה היום את מינויו של מנכ"ל הליכוד, צורי סיסו, לתפקיד הקונסול הכללי של ישראל במיאמי. החלטת הממשלה מגיעה אחרי שמינויו של סיסו אושר בחודש שעבר בוועדת המינויים, בראשות מ״מ נציב שירות המדינה.

סיסו יחליף בתפקיד את מאור אלבז סטרינסקי, שסיים את כהונתו ביולי האחרון אחרי 4 שנים. בחודשים האחרונים אופיר אקוניס, הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, שימש במקביל גם כממלא מקום הקונסול במיאמי.

במקביל, הממשלה אישרה את מינויה של עמית גיל-בייז לתפקיד שגרירת ישראל באסטוניה, זאת לקראת פתיחת השגרירות החדשה בטאלין בחודש הבא. יש לציין כי אסטוניה וישראל מקיימות יחסים דיפלומטיים מאז 1992, ולאסטוניה שגרירות בישראל מ-2009.