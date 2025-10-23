יו"ר ישראל ביתנו תוקף את ראש הממשלה על שכינה את חוקי הריבונות פרובקציה: "הוא לא שולט לא במתמטיקה ולא בקואליציה"

לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו אמר כי החוקים להחלת הריבונות היו פרובוקציה פוליטית מכוונת של האופוזיציה יו"ר ישראל ביתנו הגיב הערב (חמישי) לפני זמן קצר: "לימודי ליבה למתחילים: 14 חברי קואליציה שהצביעו בעד החלת הריבונות הם יותר מ 11 חברי אופוזיציה שהצביעו בעד. הוא לא שולט לא במתמטיקה ולא בקואליציה".

כזכור מוקדם יותר אחרי שסגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס אמר כי הוא נעלב מהחלטת הכנסת לאשר את החוק להחלת ריבונות ביהודה ושומרון, לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסמה הודעה באנגלית בה הגיבו לואנס ואמרו כי מדובר ב"פרובוקציה פוליטית מכוונת" מצד האופוזיציה. עוד טענו כי חברי הליכוד ומפלגות הימין בקואליציה לא הצביעו בעד ההצעות – למעט ח"כ יולי אדלשטיין.

"ההצבעה בכנסת על הסיפוח הייתה פרובוקציה פוליטית מכוונת של האופוזיציה, שנועדה לעורר מחלוקות במהלך ביקורו של סגן הנשיא ג’יי די ואנס בישראל" נאמר. "שני הצעות החוק הוגשו על ידי חברי כנסת מהאופוזיציה. עוד נטען כי "מפלגת הליכוד והמפלגות הדתיות (השותפות המרכזיות בקואליציה) לא הצביעו בעד הצעות החוק הללו, למעט חבר כנסת אחד מהליכוד שהודח לאחרונה מתפקידו כיו״ר ועדה בכנסת" – כשהם מתייחסים לח"כ יולי אדלשטיין, מבלי להזכיר את שמו במפורש. "ללא תמיכת הליכוד, הצעות החוק הללו אינן צפויות להתקדם".