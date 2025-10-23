אינטר מיאמי קבוצתו של ליאו מסי ב-MLS הודיעה היום (חמישי) על הארכת החוזה של הכוכב הארגנטינאי עד 2028. ההודעה פורסמה באמצעות סרטון בו מסי נראה חותם בתוך האצטדיון החדש שנבנה בעיר. הכוכב יהיה בן 41 בסיום החוזה.
מסי ממשיך לחורר רשתות במיאמי כשרק לפני ארבעה כבש שלושער ובישל אחד והגיע למעורבות לא נתפסת ב-48 שערים עם- 29 שערים שכבש ו-19 בישולים.
הכוכב הארגנטינאי וחבריו לאינטר מיאמי התארחו אצל נאוויל במחזור ה-34 והאחרון בליגה האמריקאית. מסי פתח את מכסת השערים בדקה ה-36, וראה את היריבה משלימה מהפך עמוק בתוספת הזמן של המחצית הראשונה.
HE’S HOME. pic.twitter.com/AUMJJYR5pF
— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 23, 2025
