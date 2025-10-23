אינטר מיאמי קבוצתו של ליאו מסי ב-MLS הודיעהעל הארכת החוזה של הכוכב הארגנטינאי עד 2028. הכוכב יהיה בן 41 בסיום החוזה

אינטר מיאמי קבוצתו של ליאו מסי ב-MLS הודיעה היום (חמישי) על הארכת החוזה של הכוכב הארגנטינאי עד 2028. ההודעה פורסמה באמצעות סרטון בו מסי נראה חותם בתוך האצטדיון החדש שנבנה בעיר. הכוכב יהיה בן 41 בסיום החוזה.

מסי ממשיך לחורר רשתות במיאמי כשרק לפני ארבעה כבש שלושער ובישל אחד והגיע למעורבות לא נתפסת ב-48 שערים עם- 29 שערים שכבש ו-19 בישולים.

הכוכב הארגנטינאי וחבריו לאינטר מיאמי התארחו אצל נאוויל במחזור ה-34 והאחרון בליגה האמריקאית. מסי פתח את מכסת השערים בדקה ה-36, וראה את היריבה משלימה מהפך עמוק בתוספת הזמן של המחצית הראשונה.

הפרעוש לא התייאש, השווה מפנדל בדקה ה-63, וראה את את חברו לקבוצה בלטסטאר רודריגז משלים מהפך בחזרה. הוא השלים שלושער בדקה ה-81 וקינח בבישול בתוספת הזמן. אינטר מיאמי הביסה 2:5 וסיימה במקום השני במזרח מתחת לפילדלפיה יוניון של תאי בריבו. מסי הגיע למעורבות לא נתפסת ב-48 שערים עם- 29 שערים שכבש ו-19 בישולים. שער אחד פחות מקרלוס ולה שב-2019 הגיע למעורבות של 49 שערים.

