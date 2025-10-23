אברי גלעד כתב כי בעולם הערבי רואים בבנימין נתניהו “שליט כל־יכול” ו”המלך היחיד במזרח התיכון”, אך הדגיש כי למרות ההערצה כלפיו, הוא עצמו מקווה להחלפתו בבחירות

איש התקשורת והמגיש, אברי גלעד, תיאר בטורו השבועי בעיתון 'ישראל היום', כיצד נתפס ראש הממשלה בנימין נתניהו בתקשורת ובתרבות הערבית. לדבריו, לאחר שעות רבות שהוא מקדיש לצפייה בתכנים טלוויזיוניים ופודקאסטים ממדינות ערב, הוא הגיע למסקנה כי "במזרח התיכון, מבחינת הערבים, יש רק מלך אחד; קוראים לו בנימין נתניהו".

גלעד כתב כי "כמות העוצמה שמייחסים לו חצתה מזמן את גבול האנושיות. הערבים רואים בו דמות שנעה בין אל לשליט כל־יכול. מבחינתם, ביבי מסובב את העולם על האצבע הקטנה שלו, כולל את הנשיא טראמפ”. לדבריו, מדובר בתפיסה רווחת בתקשורת הערבית, "ממצרים, דרך לבנון ועד כל חור אחר במזרח התיכון".

המגיש הוותיק הוסיף כי בעיניו יש בכך צד חיובי: "בשכונה שלנו מבינים רק כוח. אם הם חושבים שיש לנו מנהיג בקנה מידה כזה, זה משפיע מאוד. יותר ויותר דוברים בעולם הערבי מדברים על שלום, ואומרים בפירוש שאין מה לעשות מול ישראל אי אפשר להכריע את ביבי”.

עם זאת, גלעד הודה כי מבחינה אישית הוא מתקשה להזדהות עם ראש הממשלה: "אני מייחל ליום שבו נתניהו יוחלף בבחירות, אבל מבין שגם אם יגיע מנהיג שאזדהה איתו יותר, הוא כנראה יהיה פחות מרשים בעיני הערבים. ואני לא בטוח שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו להיות פחות מרשימים כרגע".

בסיום דבריו כתב: "אם עליי לבחור בין מנהיג שמרשים את הערבים לבין אחד שמאחד את העם, אני בוחר בשני, גם אם זה גורם לי כאב לב. מזל שאם ביבי ייבחר שוב, תהיה לי לפחות נחמה קטנה: אולי יבוא שלום עם הערבים. לשלום בינינו, כבר מישהו אחר ידאג".