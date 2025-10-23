סגירת מעגל מהירה: במסגרת פעילות לילית שהושלמה אמש (רביעי), כוחות צה"ל מחטיבת ׳ההרים׳ (810) בשיתוף יחידה 504, עצרו מספר חשודים שניסו להבריח אמצעי לחימה משטח סוריה לשטח לבנון במרחב כתר החרמון בסוריה.
כחלק מהפעילות, צוות מגדוד האיסוף ׳עיט׳ (595) זיהה תנועה חשודה בתצפיות, ומיד לאחר הזיהוי כוחות החטיבה עצרו את החשודים שניסו להבריח אמצעי לחימה. בצה"ל אמרו כי החשודים הועברו לחקירה, וכלל אמצעי הלחימה הוחרמו.
מדובר צה"ל נמסר כי "כוחות צה"ל ממשיכים להיות פרוסים במרחב על מנת להגן על ביטחון אזרחי מדינת ישראל ותושבי רמת הגולן בפרט".
