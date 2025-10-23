ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה נתניהו בירכו את כתבת חדשות 12 יולן כהן ובעלה שי, בעקבות הולדת בתם הבכורה שנולדה בהליך פונדקאות, לאחר תקופה ארוכה של ניסיונות.

בפתח דבריו, נתניהו צחק ושאל: "יולן זו לא זו שצעקתי עליה?", כשהוא מתייחס בעקיצה משועשעת לתקרית ישנה מול הכתבת. לאחר מכן איחלו הוא ורעייתו מזל טוב לזוג הטרי והביעו שמחה גדולה לרגל הבשורה.

כהן, כתבת תחקירים ומגזין של חדשות 12, שיתפה ברשתות החברתיות את הרגעים המרגשים של הלידה, וציינה כי הדרך אל ההורות לא הייתה פשוטה, אך מלאה בתקווה ואמונה.