ראש השב״כ הנכנס, דוד זיני אמר בכנס לכניסה לתפקידו אמר: "אנו נמצאים בתקופה היסטורית, תקופה בה חלים בחיינו הלאומיים שינויים גדולים ודרמטיים"

היום (חמישי) התרחש טקס לכבוד כניסתו של ראש השב״כ, אלוף (במיל׳) דוד זיני לתפקידו. שאמר בטקס: "אנו נמצאים בתקופה היסטורית, תקופה בה חלים בחיינו הלאומיים שינויים גדולים ודרמטיים המערערים את 'הסדרים הישנים' ומיצרים 'סדרים חדשים'".

דבריו המלאים: "ראש ממשלת ישראל ורעייתו שרי הממשלה, הוריי היקרים מורי ורבותיי, אשתי ומשפחתי היקרה, ראשי אגפים ומטה השירות, חברים אורחים מכובדי כולם בוקר טוב. אפתח בתודה. ראשית ברצוני להודות לראש הממשלה על האמון והבחירה בי לתפקיד ראש שירות הביטחון הכללי. תודה להוריי ומחנכיי על שחינכוני להיות בן נאמן לעמינו הנפלא".

תודה לאשתי ולמשפחתי היקרה על הצעידה, השותפות, הפירגון והתמיכה. תודה למפקדיי ולפקודיי בכל שנות שירותי הצבאי שבזכותם הגעתי ליום זה. תודה לך ש׳ על הובלת השירות בימים סוערים לחוף מבטחים. תודה מיוחדת לך מ׳ על שנים של מנהיגות,שליחות, מסירות, מקצועיות וענווה גדולה. תודה לאנשי שירות הביטחון הכללי על עשייתכם הענפה, על שנים של שליחות ומסירות למען העם והמדינה בשקט בצניעות ובענווה".

ראש השב"כ הנכנס: "אני שליח של דורות של יהודים"

תודה לריבונו של עולם שזיכני לשרת את עם ישראל והגיעני ליום זה. אני עומד כאן לפניכם נרגש מגדולת המעמד וחשיבות האירוע. נרגש כאדם פרטי אך ביתר שאת נרגש להיות שליח ציבור של עם ישראל ומדינת ישראל. שליח ציבור של העם החי בהווה, אך גם שליח ציבור של דורות העבר. דורות של יהודים ששאפו, חלמו, התפללו ופעלו אלפי שנים להגיע לימים שכאלו".

בתפילת שליח הציבור של ימים נוראים אומר שליח הציבור כך: "באתי לעמוד ולהתחנן לפניך על עמך ישראל אשר שלחוני" ובכך מציב שליח הציבור את עצמו בעמדת נפש הראויה להיות שליח הציבור. מפנה הוא את רצונו, שאיפותיו ופעולותיו, ממחשבות ומניעים אישיים וממקד את כוחו למען הציבור שולחיו. כך הדבר בשליח ציבור וכך בשליח העם, כל כוחו הוא מכוח העם, ולכן מעמד זה מרגש שבעתיים".

"כנכד לניצולת שואה אני נרגש כשנזכר כי במשך כאלפיים שנה ועד לפני שנים לא רבות, לא יכולנו אפילו לדמיין מעמד כזה במדינה עצמאית, חזקה וריבונית. מדינה שהיא מעצמה אזורית, מדינה משגשגת ופורחת. מדינה חזקה כל כך עד שגם בעת מלחמה 'רב זירתית' ארוכה וממושכת, יש לה עוד כוחות והיא יכולה להרשות לעצמה לריב, להפגין ולהתווכח-ראו מה עברנו בשנתיים האחרונות ולמרות כל זאת, כמה מרץ עוד יש לנו, ראו כמה כוחות חיים יש בנו. הגענו לתקומתנו הלאומית בזכות החזקתנו בתודעת נצח ישראל, בוודאות כי נשוב לציון".

זיני: "נפעל שליחי ציבור של כל העם"

"מכוחה של תודעה זו ניתן להעריך כל אירוע בודד בהקשרו הנכון. ממבט זה נתפסת כל חוליה וחוליה בשרשרת דורות ארוכה ומפוארת במלא עוצמתה ומשמעותה, ומכוחה של תודעה זו נתבונן באופטימיות גם על מצבינו היום. אנו נמצאים בתקופה היסטורית, תקופה בה חלים בחיינו הלאומיים שינויים גדולים ודרמטיים המערערים את 'הסדרים הישנים' ומיצרים 'סדרים חדשים'".

"מטבע הדברים מציאות זו מייצרת 'אי וודאות', וחוסר ביטחון. לאור אחריותנו ואמונתנו הגדולה בעם, במדינה ובכל הטוב שבה, אנו שליחי-הציבור אנשי 'שירות הביטחון הכללי', נפעל כ'שליחי ציבור' בכל דורות ישראל, העולים לדוכן כשהמילים 'בשם כל ישראל' על שפתותיהם, אנו שליחי כל העם. רק מהבנה כוללת וממלכתית זו נובעת סמכות פעולתנו".

"אנו חיים במציאות בה לעיתים הוויכוח הציבורי אינו רק על הדרך הראויה בה עלינו לפעול, אלא על עצם ההגדרה והקריטריון להתבוננות על המציאות.

מהו אויב ומיהו אוהב, מהי אמת ומהו שקר ועוד, האתגר הזה אינו פוסח גם על שירות הביטחון הכללי, שירות ביטחוני ותובעני הנדרש לפעול בתוך מסגרת מושגית וערכית ברורה, מוגדרת ויציבה".

זיני: " נדרש שירות ביטחון כללי הפועל באחריות רבה"

"במציאות זו נדרש שירות ביטחון כללי, הפועל באחריות רבה, שומר על יציבות, מתנהל בריסון, פועל על פי חוק ומקיים דיון פתוח וסבלני המאפשר למגוון דעות לבוא לידי ביטוי. את הדיון הערכי והמקצועי נקיים באופן פתוח, נוקב וללא משוא פנים, אך לכשתתקבל החלטה נפעל באופן חד, נחרץ, נחוש ומקצועי עד להשגת יעדינו – שמירת ביטחון המדינה ומוסדותיה. ללא תירוצים וללא כחל וסרק. אמון פנימי, בין מדרגי ובין מערכתי יחד עם נקיות כפיים הנבנים בעמל רב, הם המהווים את הבסיס האיתן והיחיד ליכולתנו לשרת כשליחי ציבור בשמירת הבית הלאומי".

"ב-33 שנות שירותי בצה"ל מצאתי כי ניתן להשיג אמון פנימי זה רק על ידי דבקות בחמשת הערכים הבאים המתחילים כולם באות א. א' בחזקת 5.

אהבה, אמון/ה, אחריות, אמת, ואומץ-כשהם למען העם והמדינה. אמון ואמונה- אמונה- בעם ישראל ובמדינת ישראל. אמונה בטוב הגדול הקיים בעולם, בעם ישראל ומדינת ישראל בפרט, אמונה בשיבת-ציון ובחוסנה ובעתידה של המדינה. אמון- בטוב הטמון בכל אחד ואחת מאיתנו וביחד כולנו".

"אחריות- אחריות למעשיי, אחריות לחבריי, אחריות לזולת באשר הוא, אחריות לחיי אדם, אחריות לדורות הבאים ואחריות לחוסנה וביטחונה של מדינת ישראל כערך מוביל העומד ממעל ולפני חיי שלי. אמת- לחשוב אמת, לומר אמת ולחיות באמת גם כשהאמת לא קלה. אומץ- היכולת לממש את שנכון לעשותו למול כל פחד וכוח מנגד". והכל מתוך אהבה- אהבה לכל אחד ואחת מישראל, אהבת ארץ ישראל ואהבת מדינת ישראל. אני נחוש לפעול לאור ערכים אלו בענווה גם בשירות הביטחון הכללי, נִדַרֵש להוכיח את פועלנו בתוצאות ולא בדיבורים ולא נירתע מלהודות בשגיאות ונפעל לתיקונן".