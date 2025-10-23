הסנטור לינדזי גרהם אמר כי שגריר ישראל בארה"ב, ⁦ ⁩התקשר אליו ואמר לו כי לא יהיו שינויים משמעותיים ללא התייעצות ושיתוף פעולה עם ארה"ב

הסנטור לינדזי גרהם אמר היום (חמישי) כי שגריר ישראל בארה"ב, ⁦ יחיאל לייטר⁩התקשר אליו ואמר לו כי ההצבעה בכנסת על החלת הריבונות ביהודה ושומרון נעשתה נגד עמדת נתניהו וכי לא יהיו שינויים משמעותיים ללא התייעצות ושיתוף פעולה עם ארה"ב.

ההודעה המלאה: "‏דיברתי זה עתה עם שגריר ישראל בארה"ב, ⁦ יחיאל לייטר⁩ , על ההצבעה האחרונה בכנסת בנוגע לסיפוח יהודה ושומרון. הוא התקשר ממשרד ראש הממשלה כדי להרגיע אותי שההצבעה הזו לא נועדה לפגוע בארה"ב ועמדת ראש הממשלה היא שארה"ב היא בעלת בריתה ושותפתה החשובה והיקרה ביותר של ישראל, ולא יהיו שינויים משמעותיים ללא התייעצות ושיתוף פעולה עם ארה"ב".

"ההצבעה לא אושרה על ידי ראש הממשלה, וכמו בכל גוף מחוקקים ודמוקרטיות, יש דברים שניתן לשלוט בהם ודברים שאינם ניתנים לשליטה. הוא הדגיש בתוקף כי לא הייתה כוונה לפגוע, ואמר כי ישראל לא תקבל החלטות משמעותיות ללא שיתוף פעולה ותיאום עם ארה"ב".