מטוס חיל האוויר הוזנק לנחל פרת יחד עם צוות מחלצים של 669 בעקבות דיווח על אדם כבן 50 עם כאבים בחזה ופינה אותו לבית החולים הדסה עין כרם

מטוס חיל האוויר הוזנק ל"נקיק" שבנחל פרת (מתחת לישוב נופי פרת) יחד עם צוות מחלצים של 669 בעקבות דיווח על גבר כבן 50 עם כאבים בחזה. מחלצים וצוותי רפואה, העניקו לו טיפול רפואי ראשוני והוא פונה במסוק לבית החולים הדסה עין כרם במצב יציב.

מהמשטרה נמסר: "בהמשך לאירוע ב"נקיק" שבנחל פרת,מחלצים וצוותי רפואה מיחידת החילוץ מגילות יחד הגורמים החבירים, הגיעו למטייל שלא חש בטוב, העניקו לו טיפול רפואי ראשוני והוא פונה במסוק של חיל האוויר עם צוות מחלצים מיח' 669 לבית החולים הדסה עין כרם כשמצבו יציב."

עוד באותו נושא צפו בתיעוד: מטייל פצוע חולץ במסוק במפל ג'ילבון 13:47 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

לפני כחודשיים התקיים חילוץ מורכב במפל ג'ילבון, שם מטייל שבר את רגלו במהלך טיול באזור. צוות המסוק של יחידת להבה, בשיתוף עם צוותים מתחנת גליל-גולן במחוז צפון, פעלו תחת תנאי שטח מאתגרים כדי לסייע לפצוע.