אחרי שלושה ימים רצופים של הצצות – זה הרגע שחיכינו לו! כל תשעת שירי Imagine פסטיגל 2025 זמינים עכשיו להאזנה בכל שירותי הסטרימינג.
השנה מתקיימת תחרות השירים הרשמית של Imagine פסטיגל, בה כל שיר מקבל ביצוע מיוחד של כוכבי המופע – וממש בקרוב תיפתח ההצבעה לבחירת השיר המועדף על הקהל, באמצעות מספרי ההצבעה שלפניכם.
1. עדן גולן ושחר טבוך – "סוויץ'"
2. עידו מלכה ומאיה קיי – "היסטוריה"
3. אלין גולן ונדב חנציס – "מים שקטים"
4. עדי חבשוש – "להזיז ת'גוף"
5. לי בירן – "לבחור את הטוב"
6. קווין רובין וקים בן שמעון – "עושים רעש"
7. אליאנה תדהר – "אישה על גג העולם"
8. אנה זק ויהונתן מרגי – "שבע דקות"
9. טל מוסרי ואורי ורד – "סנסציה"
מוכנים לבחור? ההצבעה נפתחת בקרוב – ואתם תקבעו מי יהיה שיר השנה של Imagine פסטיגל!
