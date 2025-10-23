דובר צה"ל בערבית תא"ל אביחי אדרעי עדכן היום (חמישי) בסרטון מטול כרם פרטים חדשים על פעילות כוחות צה"ל ביהודה ושומרון. הכוחות חיסלו יותר מ-150 מחבלים ועצרו 1,790 נוספים. בנוסף הוחרמו כמעט 1000 כלי נשק.
ההודעה המלאה: "הכוחות פועלים בלב המחנות, המהווים מרכז מרכזי לארגוני טרור, כדי למנוע מהטרור לבנות מחדש את יכולותיו. פרטים חדשים: "חיסול של יותר מ-150 חבלנים. מעצר של כ-1,790 חשודים במעורבות בפעילות טרור. החרמת כ-825 כלי נשק. החרמת מאות אלפי שקלים ששימשו למימון פעילויות טרור. השמדת מאות מטעני חבלה תת-קרקעיים וצינוריים המסר ברור: צה"ל לא יאפשר לטרור להרים את ראשו ויפעל נגדו בכוח בכל מקום".
