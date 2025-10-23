אחרי שהצעות החוק להחלת ריבונות ביו"ש אושרו בקריאה טרומית אמש, יו"ר הקואליציה הודיע כי חוקים בנושא לא יקודמו עד להודעה חדשה

יו"ר הקואליציה אופיר כץ הודיע היום (חמישי) כי לא יקודמו הצעות חוק שעוסקות בריבונות ביהודה ושומרון עד להודעה חדשה – זאת בהתאם להנחייתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. ההחלטה מגיעה לאחר שהצעות החוק של האופוזיציה אושרו אמש בקריאה טרומית, כשחלק מחברי הקואליציה הצביעו בעד ההצעות – בניגוד למשמעת הקואליציונית.

"אתמול, ראש הממשלה נתניהו הנחה אותי באופן ברור שעל הקואליציה לא להצביע על הצעות החוק בעניין הריבונות. על כל חברי הקואליציה הוטלה משמעת קואליציונית בעניין" אמר כץ. "מכיוון שהיו חברי כנסת שפעלו בניגוד להנחייתו של ראש הממשלה, ההצעות עברו. בעקבות כך, ראש הממשלה הנחה אותי לא לקדם את הצעות אלו עד להודעה חדשה".

כזכור, אמש אושרו בקריאה טרומית 2 הצעות חוק של האופוזיציה בנושא הריבונות: הצעת החוק של אבי מעוז להחלת ריבונות על כלל יהודה ושומרון, וגם הצעתו של אביגדור ליברמן להחלת ריבונות במעלה אדומים.

שתי הצעות חוק, מהן הסתייגו בכירי הקואליציה במועד הנוכחי, עברו מתחת לרדאר. ראשית עלתה להצבעה הצעתו של חבר הכנסת אבי מעוז. הצעת החוק מטעמו מבקש להחיל ריבונות מדינית על כלל שטחי יהודה ושומרון. למרות הסתייגות בכירי הממשלה, הצעה זו עברה ברוב קולות של 25 בעד מול 24 נגד.

גם הצעתו של יו"ר ישראל ביתנו, להחיל ריבונות על אזור מעלה אדומים, עברה גם היא במפתיע, לאחר שחברי הכנסת של עוצמה יהודית החליטו לתמוך בשתי ההצעות. הצעתו של ליברמן עברה ברוב גורף של 32 בעד ו-9 בלבד נגד.