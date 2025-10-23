יו"ר הקואליציה אופיר כץ, חשף כי אחרי השבעה באוקטובר מספר חברי כנסת מהליכוד פעלו להחלפתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, אך לא הצליחו להוציא את המהלך לפועל.
בראיון למוסף 'יומן' של מקור ראשון שיפורסם מחר, אמר כץ: "קצת אחרי שבעה באוקטובר, בזמן שנתניהו חשב איך משנים את פני המזרח התיכון, היו כאלה שחשבו איך משנים את פני הנהגת הליכוד".
"היו בליכוד מי שפעלו להדיח את נתניהו, אני יודע שהיה ניסיון ללכת על החלפה שלו. כל מיני אנשים רצו בזה, ולשמחתי הם לא הצליחו", אמר.
מה דעתך בנושא?
4 תגובות
0 דיונים
שירי מנתניה
המנהיג העליון. תביא שמות, פחדן!16:36 23.10.2025
יגאל
חבל....16:30 23.10.2025
יוסי כהן
חרטא כוסא16:35 23.10.2025
צחי קליין
ביבי מספר סיפורים סאדיסט ובכיין, מתאים לו להיות האליל של נהגי המוניות! מתי ישתלט על פיצה האט כדי להרגיש שהוא הבוס של הבוסים?16:47 23.10.2025
