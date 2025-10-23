יו"ר הקואליציה אופיר כץ, חשף כי אחרי השבעה באוקטובר מספר חברי כנסת מהליכוד פעלו להחלפתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו: "לשמחתי הם לא הצליחו"

בראיון למוסף 'יומן' של מקור ראשון שיפורסם מחר, אמר כץ: "קצת אחרי שבעה באוקטובר, בזמן שנתניהו חשב איך משנים את פני המזרח התיכון, היו כאלה שחשבו איך משנים את פני הנהגת הליכוד".

"היו בליכוד מי שפעלו להדיח את נתניהו, אני יודע שהיה ניסיון ללכת על החלפה שלו. כל מיני אנשים רצו בזה, ולשמחתי הם לא הצליחו", אמר.